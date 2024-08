Blagi rast na berzama

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica porasle jer su nakon objave zapisnih s posljednje sjednice američke centralne banke ulagači uvjereni da u septembru slijedi smanjenje kamatnih stopa.

Dow Jones indeks ojačao je 0,14 odsto na 40.890 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,42 odsto na 5.620 bodova, a Nasdaq indeks 0,57 odsto na 17.918 bodova, prenosi Hrportfolio.

U srijedu je objavljen zapisnik sa sjednice Feda u julu na kojoj je odlučeno da kamatne stope ostaju nepromijenjene. Mnogi od njih su, međutim, izrazili spremnost za smanjenje kamata na idućoj sjednici, ako inflacija nastavi da slabi.

Zbog toga se na tržištu učvrstilo uvjerenje ulagača da će Fed na sjednici u septembru smanjiti kamatne stope prvi put nakon višegodišnjeg zaoštravanja monetarne politike.

Očekuje se da će Fed smanjiti kamate 0,25 procentnih bodova.

Međutim, neki smatraju da je moguće i smanjenje za oštrijih 0,5 procentnih bodova, jer su revidirani podaci za proteklu godinu pokazali da je američko tržište rada slabije nego što se mislilo.

Ulagači se nadaju da bi situaciju u vezi kamata, inflacije i tržišta rada mogao pojasniti predsjednik Feda Jerome Powell u svom govoru u petak na tradicionalnom skupu u Jackson Holeu.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,12 odsto na 8.283 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,5 odsto na 18.448 bodova, a pariski CAC 0,52 odsto na 7.524 boda.

