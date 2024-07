Bivši vlasnici i njihovi nasljednici dolaze do svojih prava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je usvojila Uredbu o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za ovu godinu, saopšteno je iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Iz Ministarstva je saopšteno da je Uredbom, koja je usvojena 11. jula, predviđeno da će isplata obeštećenja započeti 15. jula.

“S tim u vezi, s obzirom na to da isplata novčanih sredstava bivšim vlasnicima i njihovim nasljednicima nije započeta u predviđenom roku, a u cilju stvaranja uslova za njenu što hitniju realizaciju, Ministarstvo na čelu sa ministrom Slavenom Radunovićem je predložilo Vladi izmjenu zaključka, odnosno da isplata obeštećenja započne danom stupanja na snagu ove Uredbe, što u praksi znači da bi se to moglo desiti još danas”, navodi se u saopštenju.

Radunović je, imajući u vidu važnost prava bivših vlasnika i njihovih nasljednika, istakao da su njihova prava prioritet i naveo da će uložiti sve napore da sredstva budu isplaćena u što skorijem periodu.

“Planirano je da za obeštećenje u ovoj godini bude izdvojeno 9,05 miliona EUR, u skladu sa Zakonom o budžetu za ovu godinu, što predstavlja pozitivan iskorak u ostvarivanju njihovih prava”, rekli su iz Ministarstva.

Prema Uredbi, isplata će se obračunavati prema vrijednosti koja odgovara 13 odsto od preostalog neisplaćenog iznosa obeštećenja utvrđenih konačnim rješenjima komisija. Svaki bivši vlasnik, odnosno nasljednik, dobiće isplatu proporcionalno svom udjelu u preostalom neisplaćenom iznosu.

“Posebna pažnja posvećena je manjem broju korisnika sa iznosima ispod deset hiljada EUR, čime će se ubrzati proces obeštećenja i osigurati brža i jednostavnija isplata za njih”, dodaje se u saopštenju.

Usvajanjem te Uredbe, kako se ocjenjuje, Vlada i Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine pokazuju posvećenost pravednoj i efikasnoj restituciji imovinskih prava, osiguravajući da bivši vlasnici dobiju zaslužena sredstva u propisanom roku, čime se značajno doprinosi ostvarivanju njihovih zakonskih prava i pravde.

