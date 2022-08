Bivši radnici Vektra Boke naplatili još 170 hiljada EUR dugovanja

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici Vektra Boke su preko javne izvršiteljke Jasmine Bajović uspjeli su da prodaju još dva placa u Njivicama i Rosama i naplatili još 170 hiljada EUR dugovanja.

Predstavnik Sindikata Vektra Boke, Vojo Miljanić, kazao je da je namireno 170 hiljada EUR i dio četvrte rate za dugovanja po Planu reorganizacije, prenosi Novski portal.

“Preostala su još dva placa za koje se nadamo da ćemo brzo prodati i namiriti ostatak četvrte rate, odnosno 100 hiljada EUR, plus doprinose. Ovo je za skoro godinu treća naplata. U avgustu prošle godine smo naplatili sudsku presudu iz poslovanja hotela Plaža, a ove godine smo prethodno od prodaje placa u Igalu namirili treću ratu”, podsjetio je Miljanić.

On je dodao da su na taj način dokazali da imaju pravo na naplatu potraživanja od imovine Vektra Boke za lične dohotke, regres, putne troškove i i tople obroke.

“To su sredstva koje im je priznao Privredni sud, odnosno država, a ne, kako pojedini bivši radnici smatraju, da to pravo ima samo vlasnik firme”, kazao je Miljanić.

On smatra da radnici nemaju pravo na otpremnine koje traže iz nevladine organizacije (NVO) Bivši radnici Vektra Boke, koji protestima nastoje da dođu do sredstava znatno većih od onih koje je priznala država.

“Potpisivanjem kolektivnog ugovora sa Vektra Bokom poslodavac se obavezao samo na proglašenje tehnološkog viška, davanjem otkaza, kada radnici imaju pravo na otpremnine. Nas je država poslala u stečaj na zahtjev Poreske uprave i nemamo pravo na otpremninu”, rekao je Miljanić.

Zastupnik radnika, advokat Jovan Pejović, podsjetio je da je Apelacioni sud Crne Gore usvojio žalbu bivših radnika Vektra Boke i Opštine Herceg Novi. Tako je omogućen nastavak prodaje imovine, imajući u vidu da je većinski vlasnik nezakonito prisvojio pet miliona EUR od prodate imovine, račun kompanije blokiran, te da ona ne posluje preko računa.

“Apelacioni sud je rješenjem poništio zabranu Privrednog suda koju je tražila Zaštitnica imovine i interesa Crne Gore, koja nije imala pravo da se mješa u stečaj privatne kompanije. Ona je uložila poslije toga čak šest prigovora za otklanjanje nepravilnosti u izvršnim postupcima javne izvršitejke Jasminke Bajović, kojim je ona određivala prodaju zemljišta Vektra Boke u korist radnika i Opštine Herceg Novi. Osnovni sud u Herceg Novom je odbio sve prigovore Zaštitnice”, objasnio je Pejović.

On je kazao da je zahvalan zbog takvih sudskih odluka koje su omogućile da naplaćuju svoja potraživanja.

“I Opština Herceg Novi je putem javne izvršiteljke i javne licitacije namirila dio svojih potraživanja za lokaciju buduće Autobuske stanice. Čak je za pola miliona EUR na taj način povoljnije došla do placa nego da je išla poravnjanjem pred Osnovnim sudom”, naveo je Pejović.

Bivši radnici su, kako je rekao, do sada naplatili od priznatih potraživanja 900 hiljada EUR zahvaljujući i dobrim dijelom i novinarima, kao i javnoj izvršiteljki, te sindikatima sa kojima su, nakon deset godina još malo pa stigli do epiloga neslavne priče.

Maja Pajević, kao bivša radnica Vektra Boke kazala je da su prošle teške godine borbe da bi došli do potraživanja, pune stresa i iščekivanja.

“Znali smo da naspram nas imamo moćnog neprijatelja, poslodavca koji ima jako zaleđe, koji je mogao da vuče poteze direktno na štetu radnika. Uspjeli smo da dobar dio potraživanja naplatimo, preostala je još naknada za radni staž, odnosno 3,5 do sedam godina neuplaćenih doprinosa po radniku. Očekujemo da Poreska uprava koja je za to nadležna i koja je pokrenula stečaj i to ubrzo izdejstvuje”, poručila je Pajević.

Stečaj u Vektra Boku uveden je 2015. godine kada je počela borba 196 radnika da namire oko million EUR potraživanja.

