Bivši radnici MA daju nove rokove

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici nekadašnje nacionalne avio-kompanije Montenegro Airlines (MA), koji su i danas blokirali saobraćajnicu ka podgoričkom aerodromu na sat, ponovo su pozvali ministra finansija Aleksandra Damjanovića da ih do utorka obavijesti u vezi sa rješenjem za njihove neizmirene zarade.

U suprotnom, kako su naveli, proteste će preseliti pred Vladu, prenosi Pobjeda.

Zbog nemogućnosti da stupe u kontakt s bilo kim iz Vlade, nakon sastanka u Ministarstvu kapitalnih investicije od prije mjesec, tražili su da se u njihovu problematiku uključi Savet sindikata Crne Gore.

“Pozivamo još jednom na razum, kako bismo što brže došli do dogovora”, poručili su bivši radnici.

Bivša Vlada je, kako su podsjetili, donijela neuku odluku da posrnuloj kompaniji sa velikim kapacitetima i ogromnim doprinosom privredi zemlje, ne pomogne, već da krene od nule i pokrene novu kompaniju.

“Od nule da, ali ne i za nula EUR, kako je pompezno najavljeno. Tako je mala država poput Crne Gore dobila dvije nacionalne avio-kompanije, jednu u stečaju, a drugu razvoju”, rekli su radnici na protestu.

Oni su kazali da danas, godinu kasnije, imamo neokončan stečaj u staroj i velike dugove u novoj, kao i preko 200 bivših radnika stare kompanije koji su i dalje nezaposleni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS