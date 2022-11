Biogradska gora od sjutra zatvorena za posjete

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni park (NP) Biogradska gora biće zatvoren za posjete od sjutra do 1. maja naredne godine.

Direktorica tog NP, Marija Dulović, kazala je da su razlog zatvaranja nepisana pravila koja sama priroda nalaže, a koju oni kao upravljači tog područja prate.

“Napominjemo da nam je zaštita prirode i njenih ekosistema primarni cilj kojem smo beskompromisno posvećeni. Sva divljač iz parka u ovom periodu polako se spušta ka Biogradskom jezeru i želimo da izbjegnemo uznemiravanje i eventualne nelegalne radnje”, rekla je Dulović.

Ona je dodala da park može biti otvoren i ranije, što će prije svega zavisiti od sniježnog pokrivača i vremenskih uslova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS