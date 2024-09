Besplatne obuke za energetske skaute

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projektom Young Energy Europe 3.0, Njemačko-srpska privredna komora u saradnji sa Privrednom komorom (PKCG) pokreće ciklus besplatnih obuka za energetske skaute za Crnu Goru.

“Obuka će omogućiti profesionalcima da prepoznaju i iskoriste potencijale za uštedu energije kao i da optimizuju resurse u svojim kompanijama”, navodi se u saopštenju.

Sva zainteresovana preduzeća, više informacija o samom projektu, načinu prijave i učešću u obukama, mogu dobiti na prezentaciji projekta, koji će se u prostorijama PKCG održati u ponedjeljak u devet sati i 30 minuta. Prijava za učešće je putem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Ko5WZbDETBVsMEIwOKk8AS3IkqBbg8IxHNdpgvC10_P1uw/viewform najkasnije do sjutra.

Kroz učešće na obukama, polaznici će imati priliku da saznaju više o temama zaštita klime, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, efikasnost resursa/reciklaža i e-mobilnost i steknu znanje koje će kasnije biti u prilici da primijenite u svojim kompanijama.

Svi energetski skauti dobijaju sertifikat o učešću od Njemačko-srpske privredne komore.

Projekat finansira Evropska klimatska inicijativa (EUKI) Saveznog ministarstva za privredu i zaštitu klime SR Njemačke (BMWK) i sprovodi se u saradnji sa njemačkim spoljnotrgovniskim komorama u partnerskim zemljama, a u Crnoj Gori uz podršku Privredne komore.

