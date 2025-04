Belgijski turistički kongres u Crnu Goru doveo 160 turoperatora i agenata

Budva, (MINA-BUSINESS) – Belgijski turistički kongres, koji je u petak otvoren u Budvi, okupio je u Crnoj Gori oko 160 predstavnika turoperatora, turističkih agencija i ključnih aktera belgijske turističke industrije.

Belgijski turistički kongres, koji se održava uz podršku Nacionalne turističke organizacije (NTO), jedan je od najznačajnijih događaja za uspostavljanje i jačanje saradnje sa belgijskim tržištem.

Iz NTO su saopštili da je ministar turizma Simonida Kordić kazala na forumu da belgijski putnici sve više vrednuju bezbjednost destinacije, prijatnu klimu i komfor prilikom putovanja.

„Crna Gora nudi upravo to – spoj autentičnog doživljaja, prirodnih ljepota i sve kvalitetnije turističke ponude“, rekla je Kordić i dodala da održivost igra sve značajniju ulogu u izboru destinacije, posebno kada su u pitanju gosti iz Belgije.

Ona je navela da Crna Gora aktivno razvija turizam koji je u skladu sa ekološkim principima, oslanja se na lokalne proizvode i zajednice, i sve više uključuje posjetioce u očuvanje prirodnih resursa.

„Želimo da naši gosti dožive zemlju kroz njene autentične ukuse, mirise i predjele, a da istovremeno osjete da su dio šire vizije – vizije turizma koji čuva, a ne troši. Kroz direktnu komunikaciju sa našim belgijskim partnerima, želimo da još više učvrstimo poziciju Crne Gore na belgijskom tržištu, kao i da omogućimo dublje razumijevanje potencijala koje naša destinacija nudi“, kazala je Kordić.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, saopštila je da Belgijski turistički kongres predstavlja događaj od velikog strateškog značaja za Crnu Goru, jer okuplja ključne donosioce odluka belgijske turističke industrije i omogućava direktne poslovne susrete koji vode ka konkretnim dogovorima.

„Veliko je zadovoljstvo što smo domaćini dva najveća udruženja belgijskih turoperatora, koja okupljaju više od hiljadu članova, a 160 njihovih predstavnika ovih dana boravi u Crnoj Gori. U okviru ovog Kongresa, NTO je uspješno organizovala poslovnu radionicu na kojoj su naši privrednici ostvarili direktne kontakte sa belgijskim partnerima, što je uz veliko interesovanje sa obje strane dodatno potvrdilo značaj ovakvih susreta za jačanje saradnje“, navela je Tripković Marković.

Ona je dodala da su na forum prisutni i predstavnici belgijskih avio-kompanija i aerodroma, koji su iskazali interesovanje za uspostavljanje i jačanje avio-povezanosti sa Crnom Gorom, čime bi se dodatno doprinijelo povećanju turističkog prometa sa tog tržišta.

Iz NTO je saopšteno da će tokom naredna tri dana belgijski partneri imati priliku da se upoznaju sa raznovrsnom ponudom Crne Gore, koja uključuje hotelske kapacitete, prirodne ljepote, bogatu kulturu i istoriju, autentičnu gastronomiju i brojne aktivnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS