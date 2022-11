Bar ima predispozicije za privlačenje značajnih investitora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bar je jedna od najatraktivnijih destinacija koje turisti sa zadovoljstvom posjećuju, saopštila je predsjednica Skupštine, Danijela Đurović, i dodala da je uvjerena da će ta primorska opština iskoristiti svoje prednosti i na najefikasniji način valorizovati nesumnjive potencijale.

Đurović je u čestitki povodom Dana Opštine Bar, kazala da taj primorski grad, kao lučki centar, te saobraćajno čvorište regionalnog i šireg značaja, ima neophodne predispozicije za privlačenje značajnih investitora iz svih krajeva svijeta.

“Zato se adekvatnom i kvalitetnom saradnjom državne i lokalne vlasti i mudrim izborom renomiranih investitora može obezbijediti dalji održivi razvoj Bara, čiji će benefiti služiti prevashodno dobru njegovih građana i ekonomskom jačanju cijele države”, navela je Đurović u čestitki.

Kako je saopšteno iz Kabineta predsjednice, Đurović je čestitku uputila predsjedniku Opštine Dušanu Raičeviću, predsjednici Skupštine Opštine Mileni Božović, odbornicima i svim građanima Bara.

Đurović je navela da su viševjekovna tradicija suživota, mira, razumijevanja i tolerancije, kao i doprinos barskih rodoljuba oslobodilačkoj borbi i antifašizmu, koji ovim praznikom obilježavamo, temeljne vrijednosti kojima se ponosimo i koje posebno ističemo.

