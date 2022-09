Banke odobrile 3,54 milijardi EUR kredita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Banke su do kraja juna odobrile kredite od ukupno 3,54 milijarde EUR, što je pad od 0,64 odsto u odnosu na maj.

Prema podacima Centralne banke (CBCG), do kraja juna je u odnosu na isti period prošle godine odobreno 6,83 odsto više kredita.

Odnos između kredita i depozita na kraju juna je iznosio 0,79 i bio je manji u odnosu na maj, kao i u odnosu na isti period prošle godine.

Banke su po osnovu kredita najviše potraživale od nefinansijskog sektora i stanovništva, 79,55 odsto.

Ukupni depoziti u junu su u odnosu na maj porasli 1,63 odsto na 4,46 milijardi EUR. Oročeni depoziti činili su 20,09 odsto ukupnih, a oni po viđenju 75,42 odsto. Preostalih 4,49 odsto odnosilo se na sredstva na escrow računu.

U strukturi oročenih depozita najveće učešće imali su oni ročnosti od tri mjeseca do jedne godine, 46,05 odsto, dok su oni od jedne do tri godine činili 33,59 odsto.

Ukupni depoziti stanovništva na kraju juna su iznosili 1,51 milijardu EUR, što je 1,97 odsto više nego u maju.

U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni su činili 27,9 odsto, oni po viđenju 72,06 odsto, dok se neznatan dio od 0,04 odsto odnosio na sredstva na escrow računu.

