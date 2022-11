Banke dobro kapitalizovane i profitabilne

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Banke u Crnoj Gori su visoko likvidne, dobro kapitalizovane, profitabilne i svojim potencijalom predstavljaju najbolju garanciju i pretpostavku za dinamičan razvoj crnogorske ekonomije, saopšteno je iz Centralne banke (CBCG).

Iz vrhovne monetarne institucije su, u reagovanju na medijske nastupe ekonomskog analitičara Predraga Drecuna, kazali da je način obračuna koeficijenta solventnosti definisan članom 134 Zakona o kreditnim institucijama, koji je u potpunosti usklađen sa relevantnom evropskom regulativom, kojom je implementiran takozvani Bazel III.

„U skladu sa načinom obračuna koji propisuje pomenuta zakonska odredba, koeficijent solventnosti crnogorskog bankarskog sektora, kao relativni pokazatelj adekvatnosti ukupnog kapitala banaka, na kraju septembra iznosi 18,43 odsto, što je skoro dvostruko više od najnižeg zahtijevanog na nivou pojedinačne banke od 10,625 odsto, uključujući vrijednost kombinovanog bafera“, navodi se u saopštenju.

Iz CBCG su rekli da, u cilju dodatne edukacije gospodina Drecuna, odnos ukupnog kapitala i ukupne aktive, za koji on tvrdi da predstavlja koeficijent solventnosti, predstavlja koeficijent leveridža, odnosno odnos kapitala i pozajmljenih sredstava.

„Način obračuna navedenog koeficijenta je definisan članom 496 Odluke o adekvatnosti kapitala. Na kraju septembra, koeficijent finansijskog leveridža iznosi 7,76 odsto, što je značajno iznad propisanog minimuma koji iznosi tri odsto“, precizirali su iz banke.

Oni su dodali da neutemeljenost Drecunovog zaključka da je ostvareni rast depozita u prethodnom periodu isključivo posljedica rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u istom periodu, najbolje dokazuje činjenica da su u periodu od posljednje dvije godine, od 30. septembra 2020. do kraja istog mjeseca ove godine, ukupni depoziti porasli u iznosu od skoro 1,7 milijardi EUR, odnosno preko 50 odsto.

„Ukazujemo i na činjenicu da tačnost bilansnih pozicija i pokazatelja koje banke dostavljaju CBCG potvrđuju i nezavisni eksterni revizori, kroz godišnje izvještaje o izvršenim revizijama, koji su dostupni na veb stranicama pojedinačnih banaka i Centralne banke Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Pored toga, najbolje nezavisno uvjeravanje o stanju crnogorskog bankarskog sistema je dato kroz rezultate procjene kvaliteta aktive, takozvanog AQR-a, koga su, po metodologiji Evropske centralne banke, sprovele nezavisne revizorske kuće, čime je još jednom potvrđena stabilnost i adekvatna kapitalizovanost domaćeg bankarskog sistema.

„Svojim posljednjim medijskim nastupima, gospodin Drecun ponovo demonstrira zapanjujući nivo elementarnog neznanja za nekog ko se predstavlja ekonomskim analitičarem i, što je još gore, za nekog ko je bio dio menadžmenta u dvijema crnogorskim bankama“, rekli su iz CBCG.

Oni su dodali da, uz dužno uvažavanje Drecuna, smatraju da su pozvaniji da ocjenu o stanju crnogorskog sistema daju relevatne međunarodne finansijske institucije, kao i njihovi evropski partneri, koji su u svim svojim izvještajima apsolutno afirmisali stabilnost i otpornost bankarskog sistema i rad CBCG u vezi sa navedenim.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS