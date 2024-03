Azerbejdžancu koji se bavi nekretninama isplaćeno 127,82 hiljade EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najveća bruto mjesečna zarada u Crnoj Gori u prošloj godini iznosila je 127,82 hiljade EUR, a isplaćena je državljaninu Azerbejdžana zaposlenom u oblasti iznajmljivanja vlastitih ili iznajmljenih nekretnina, saopšteno je iz Poreske uprave (PU).

To je, kako piše Pobjeda, 129 prosječnih bruto zarada iz prošle godine ili 284 minimalca. Prema podacima Monstata, na nivou prošle godine, prosječna bruto zarada iznosila je 987 EUR, dok je minimalna bila 450 EUR.

Zaposleni u oblasti monetarnog posredovanja, odnosno bankarstva, primio je prošle godine drugu najveću bruto zaradu u Crnoj Gori. Riječ je o crnogorskom državljaninu kojem je isplaćeno 110,37 hiljada EUR.

Na trećem mjestu po visini zarade prošle godine bio je državljanin Grčke, koji je zaposlen u trgovini na veliko gorivima i kojem je u jednom mjesecu isplaćeno 109,28 hiljada EUR. Na četvrtom mjestu bio je još jedan državljanin Azerbejdžana, koji se takođe bavi iznajmljivanjem nekretnina, sa mjesečnom zaradom od 108,22 hiljade EUR.

Na petom mjestu je Austrijanac iz oblasti ostale zabavne i rekreativne djelatnosti sa mjesečnim prihodom od 97,69 hiljada EUR, dok je na šestom hotelijer, crnogorski državljanin, sa isplaćenom zaradom od 95,89 hiljada. Na sedmom mjestu je državljanin Crne Gore zaposlen u oblasti monetarnog posredovanja, odnosno bankarskom sektoru, sa mjesečnim prihodom od 95,67 hiljada EUR.

Srpski državljanin iz oblasti hotelijerstva prošle godine je u jednom mjesecu primio 92,9 hiljada EUR. Na devetom mjestu prošle godine bio je crnogorski državljanin koji se bavi trgovinom na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, sa mjesečnim prihodom od 92,5 hiljada EUR, a na desetom austrijski sa zaradom od 92,36 hiljada.

Prema podacima PU, u prva dva mjeseca ove godine najveća mjesečna zarada bila je 88,16 hiljada EUR. Taj iznos, koji obuhvata poreze i doprinose, isplaćen je državljaninu Velike Britanije zaposlenom u oblasti ostale zabavne i rekreativne djelatnosti.

Na drugom mjestu ove godine je još jedan britanski državljanin koji se bavi istom djelatnošću, sa mjesečnom zaradom od 81,07 hiljada EUR. Crnogorski državljanin iz oblasti kockanja i klađenja je primio mjesečnu zaradu od 48,74 hiljade EUR.

Državljanin Crne Gore zaposlen u oblasti ostale zabavne i rekreativne djelatnosti imao je mjesečnu zaradu od 48,64 hiljade EUR, dok je srpski državljanin koji se bavi istom djelatnošću ove godine primio 46,39 hiljada EUR.

Ruski državljanin koji se bavi konsultantskim djelatnostima u oblastima informacionih tehnologija imao je mjesečnu zaradu od 44,34 hiljadee EUR, a australijski iz oblasti ostale zabavne i rekreativne djelatnosti 41,37 hiljada EUR.

Državljanin Egipta koji se bavi hotelijerstvom imao je mjesečnu zaradu od 35,79 hiljada EUR, dok je crnogorski državljanin koji se bavi razradom građevinskih projekata jednog mjeseca zaradio 28,02 hiljade EUR.

Na desetom mjestu ove godine je crnogorski državljanin koji se bavi hotelijerstvom, koji je imao mjesečnu zaradu od 26,93 hiljade EUR.

