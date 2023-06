Avio-linije iz Niša i Kraljeva ka Tivtu važne za regionalno povezivanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Razmjena ideja, iskustava i jačanje saradnje bile su teme u fokusu sastanka čelnika Aerodroma Crne Gore i Aerodroma Srbije u Tivtu, nakon što su jutros obnovljeni sezonski letovi iz Kraljeva i Niša.

Predsjednik Odbora direktora ACG, Eldin Dobardžić, ocijenio je da je posjeta kolega iz Aerodroma Srbije dio kontinuirane saradnje koja predstavlja još jednu priliku za razmjenu ideja, najboljih praksi i iskustava.

“Razgovarali smo i o inovacijama, budućim planovim i izazovima sa kojima se svi u avio industriji suočavamo. Takođe, sa kolegama smo razmjenili mišljenja o svim aspektima poslovanja, a ostavljen je i prostor za unapređenje regionalne saradnje, što je od interesa za obje kompanije”, kazao je Dobardžić.

Pomoćnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, Ivan Divac, poručio je da je siguran u nastavak uspješne saradnje i istakao je značaj sezonskih linija za regionalno povezivanje Crne Gore i Srbije.

“Prije svega, za stanovništvo Srbije iz centalnog i južnog dijela, koji tokom ljetnje sezone neće morati da idu u Beograd kako bi došli na more, već će moći dva puta sedmično direktno da lete iz Niša i Kraljeva za Tivat”, rekao je Divac.

Direktor Aerodroma Srbije, Mihajlo Zdravković, ocijenio je da ACG i AS imaju identične izazove, zbog čega je važno da se zajednički razmotre sve mogućnosti za dalje jačanje saradnje.

Sastanku su prisustvovali i članovi Odbora direktora ACG, Nebojša Đoković i Slavko Vukčević, zamjenik izvršnog direktora ACG Petar Radulović, direktor Aerodroma Tivat Vladimir Praščević.

