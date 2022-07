Auto-put u Kolašin doveo brojne goste

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Auto-put je Kolašinu donio brojne goste, a riječ je o takozvanom izletničkom turizmu gdje posjetioci iz Podgorice i sa primorja nakon vožnje auto-putem svrate na kafu ili ručak.

Televizija Crne Gore javlja da nakon što se izađe sa auto-puta prvi restoran na koji se naiđe u Mateševu vrvi od gostiju. Auto-put je, kažu, doveo dugo iščekivane goste.

Vlasnica restorana, Aleksandra Čepić, kazala je da im je posao porastao 100 odsto.

“Mogu vam reći da je nama posao za 100 odsto veći u odnosu na raniji period, ogromna količina ljudi, da li iz znatiželje ili drugih razloga, ali veliki obim posla”, rekla je Čepić.

Neko na kafu, neko na kačamak, ali Kolašin bi otvaranjem auto-puta mnogima mogao postati omiljena destinacija, prenosi portal RTCG.

Anketirani građani kažu da im nije problem da upale auto i za 30 minuta dođe na planinu.

Međutim, broj posjetilaca ne prati i porast noćenja u gradu pod Bjelasicom.

Aleksandar Vlahović iz Turističke organizacije (TO) Kolašin, kazao je da su svjedoci da u grad dolazi do povećanog broja turista.

“U pitanju je izletnički turizam gdje gosti iz Podgorice i primorja, uz obilazak auto-puta su odlučili da posjete Kolašin”, rekao je Vlahović.

Ugostitelji se nadaju da interesovanje za Kolašin neće splasnuti kada počne da se naplaćuje putarina za auto-put.

“Smatram da će doprinijeti boljitku da nemamo samo ljetnju i zimsku sezonu, već će se odnositi na mrtvi period septembar do marta”, kazala je Čepić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS