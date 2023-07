Austrijski mediji preporučuju Crnu Goru za putovanja u ovoj godini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora se našla na naslovnici premium izdanja austrijskog magazina Reise Lust koji je objavio članak na pet strana o našoj zemlji, a kao atraktivna destinacija za ovu godinu predstavljena je na portalu Falstraff Travel.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) saopšteno je da glavna i odgovorna urednica prestižnog magazina Reise Lust, Claudia Boesenkopf, preporučuje našu zemlju kao idealnu destinaciju za odmor.

Prema njenim riječima, pored atraktivnih plaža, tu je i prekrasan izbor pejzaža: nacionalni parkovi sa impozantnim klisurama, planine i jezera, kao i jedna od posljednje tri prašume u Evropi.

„Raznolika Crna Gora – zadivljujuća zemlja na jugoistočnom Jadranu koja ima mnogo toga za ponuditi. Živopisna jezera, divlje rijeke i skrivene plaže u spektakularnom prirodnom okruženju“, navodi se u editorijalu pod nazivom Skriveni dragulj – Otkrijte biser na Jadranu.

U editorijalu na pet stranica se opisuje veličanstveni most na Đurđevića Tari, lokaliteti koji su na listi svjetske baštine UNESCO-a, gradovi na primorju, kao i nacionalni parkovi.

Članak o Crnoj Gori je 20. jula objavljen na portalu Falstaff Travel pod naslovom “Zašto Crnu Goru vrijedi posjetiti ovog ljeta?”, gdje je opisano da se Crna Gora pojavljuje kao ekskluzivno mjesto za odmor sa mnoštvom živopisnih gradova, hotela svjetske klase i netaknutom prirodom.

„Sada je najbolje vrijeme istražiti jedno od evropskih blaga – Crnu Goru, njenu idiličnu prirodu, šarmantne gradove, ukusnu hranu i hotele koji oduzimaju dah. Koliko god kliše zvučalo, ovdje se za svakoga nađe ponešto“, navodi se u članku.

Dodaje se da je nevjerovatno kako jedna mala zemlja može ponuditi takvu raznolikost.

„Tirkizno Jadransko more samo je jedan od razloga da ljeti posjetite Crnu Goru – kristalno čista jezera, bujne zelene šume i impozantne planine upotpunjuju prirodni spektakl. Onima koji ne vole visoke temperature, svidjeće se nacionalni parkovi koji oduzimaju dah. Ali to ne znači da Crna Gora nije idealna destinacija za ljubitelje sunca: sa uvalama iz snova, ekskluzivnim odmaralištima i živahnim klubovima na plaži“, piše u članku.

Imajući u vidu značaj austrijskog tržišta za turizam naše zemlje, objavljeni članci u magazinu Reise Lust koji se izdaje u 72,5 hiljada kopija i na portalu Falstaff Travel koji na mjesečnom nivou ima preko tri miliona čitalaca, daju poseban doprinos u pozicioniranju Crne Gore kao atraktivne destinacije za putovanja u ovoj godini.

Online članci su dostupni na sledećim linkovima:

https://www.falstaff-travel.com/insider-tipp/warum-montenegro-jetzt-im-sommer-eine-reise-wert-ist/ – Zašto Crnu Goru vrijedi posjetiti sada u ljeto?

https://www.oe24.at/reiselust24/europa/montenegro-die-geheime-perle-an-der-adria-entdecken/563371758 – Skriveni dragulj – Otkrijte biser na Jadranu

