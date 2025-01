ASP: Za otplatu kredita 66,5 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za otplatu kreditnih dugova u decembru je iz državnog trezora domaćim i stranim finansijskim institucijama plaćeno preko 66,5 miliona EUR, od čega se na kamate odnosilo više od 27 miliona, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Iz te nevladine organizacije su kazali da je u odnosu na ukupnu sumu u decembru za otplatu glavnica kredita domaćim i stranim kreditorima plaćeno oko 36,6 miliona EUR, dok se ostatak odnosio na povezane bankarske usluge i provizije.

“Zemlja proteklih deceniju i po živi u začaranom krugu zaduživanja, a pozajmice se godinama samo refinansiraju i dugovi uvećavaju. U isto vrijeme državna kasa je kontinuirano opterećena ogromnim i rastućim brojem zaposlenih i njihovim bahatim trošenjem javnog novca, enormnim izdacima za najskuplje lijekove, zdravstvene usluge, puteve, infrastrukturne radove i kapitalne projekte”, rekli su iz ASP-a.

Oni smatraju da nema spremnosti nijedne vlade da stane na put enormnim potrošnjama javnog novca i razbijanju monopola i koruptivnih praksi.

“U međuvremenu, budžet za ovu godinu još nije usvojen zbog protivljenja opozicije, koja sprečava rad parlamenta zbog spora u vezi penzionisanja sutkinje Ustavnog suda, u javnosti ipak najpoznatije kao zaštitnice imovinsko pravnih interesa države u aferi Limenka. Taj slučaj koštao je poreske obveznike oko deset miliona EUR, koji su se slili u džep Aca Đukanovića”, naveli su iz ASP-a.

Oni su podsjetili da je u januaru dospjela na naplatu nova rata za kredit kineskoj Exim banci, gdje se zemlja zadužila za izgradnju dionice autoputa Smokovac-Mateševo, jednoj od najskupljih u Evropi. Iz ASP su dodali i da u aprilu dospijeva na naplatu glavnica eurobonda od pola milijarde.

“Ove godine je planirano vraćanje dugova u iznosu od preko 820 miliona. Od toga je samo za kamate planirano 159 miliona, od čega se na kamate nerezidentima odnosi 147 miliona, ostalo na rezidente”, kazali su iz ASP-a.

Oni su saopštili da već nekoliko godina kamate na godišnjem nivou prelaze magičnu cifru od 100 miliona EUR, a u isto vrijeme zemlja u brojnim gradovima nema ni najosnovnije ustanove socijalnog tipa, što je jasan pokazatelj iznimno siromašnog društva.

“Sa druge strane, podaci za decembar pokazuju i velike izdatke sa pozicije budžetske rezerve iz državne kase, a oni su najmanje oko 25 miliona EUR, jer je jedna isplata označena stepenom tajnosti i nije moguće utvrditi tačan iznos isplaćen sa te budžetske linije”, rekli su iz ASP-a.

Oni su dodali da je odlukama budžetske komisije za različite pomoći plaćeno preko 200 hiljada EUR, za elementarne nepogode još otprilike toliko, a odlukama pojedinih ministarstava bilježe se višemilionske isplate.

“Rebalansom budžeta za prošlu godinu je za budžetsku rezervu bilo opredijeljeno 70,7 miliona EUR, pa je jasno da se prikazanim decembarskim isplatama od najmanje 25 miliona radi o trećini godišnje sume projektovane na toj budžetskoj liniji, koja je realizovana u jednom mjesecu”, kazali su iz ADP-a.

Budžetom za ovu godinu budžetska rezerva je projektovana na 48,3 miliona EUR.

