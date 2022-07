ASP traži studiju isplativosti ulaska države u Željezaru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija za socijalnu pravdu (ASP) tražila je od Vlade biznis studiju i pravnu analizu koje bi potvrdile ekonomsku isplativost, primjenu propisa i ispunjenje javnog interesa u slučaju da država uđe u vlasničku strukturu Željezaru

„ASP je tražila biznis studiju ili odgovarajući elaborat ekonomske isplativosti ulaska države u vlasničku strukturu Željezare, koja treba da pokaže opravdanost takve transakcije i koristi koje će državni budžet, odnosno svi poreski obveznici imati od toga“, navodi se u saopštenju.

Iz ASP su dodali da je Željezara Tosčelik, iza koje stoji turski kapital, na kraju prošle godine imala akumulirani gubitak od 55 miliona EUR i dugoročne obaveze od preko 62 miliona EUR, kao i da ne radi od aprila prošle godine.

Oni su podsjetili da su proteklih sedmica u žiži pregovori da je kupi Nikšićanin Miodrag Davidović, koji pregovara sa Vladom. Predstavnici sindikata su saopštili informaciju da je Vlada spremna da uđe u vlasništvo Željezare sa 25 odsto, što iz izvršne vlasti nije zvanično potvrđeno.

Iz ASP-a su kazali da bi studija koju su tražili trebalo da pokaže da li Vlada namjerava da njen vlasnički udio bude u novcu i iz kojih izvora, ili kompenzovan na neki drugi način.

„Takođe, treba da pokaže koliko će u Željezaru biti uloženo novca radi njene modernizacije kratkoročno i dugoročno, koliko tih ulaganja ide iz budžeta, koliko će novih radnika zaposliti, kakav će to efekat imati na lokalnu zajednicu i centralni budžet, kao i za koliko godina će se vratiti državi uloženo“, naveli su iz ASP-a.

Oni smatraju da bi studija i pravna analiza naročito trebale da osvijetle opciju koja se pominje u pregovorima, a predviđa mogućnost davanja većinskom vlasniku da gradi sopstveni izvor energije, u vrijednosti od čak 100 milionaEUR.

„Dobro se zna šta kaže Zakon o energetici kada je u pitanju gradnja energetskih objekata i kako se dobija pravo na to. Treba da se razjasni i da li će država sada dati povlašćenu cijenu struje za rad nikšićke Željezare, što bi bilo na štetu državne energetske kompanije“, kazali su iz ASP-a.

Oni su naveli da konkretni pregovori otvaraju i dilemu da li će neko „na mala vrata“ i uz moguće kršenje zakonskih propisa dobiti mogućnost da sagradi energetski izvor, koji budućem vlasniku nesporno otvara prostor da se u neko dogledno vrijeme bavi proizvodnjom električne energije, a ne čelika.

ASP traži i pravnu analizu o redosljedu poteza za vlasnički ulazak u gubitašku kompaniju, koja treba nedvosmisleno da potvrdi da će pravni propisi biti u potpunosti ispoštovani.

„To posebno što svaka vlada u jedan takav posao mora da uđe na osnovu relevantnih parametara i analiza, uz zadovoljavanje svih pravnih propisa, jer je sve ostalo zona potencijalne krivične odgovornosti“, upozorili su iz ASP-a.

Oni su podsjetili na finansijski izvještaj Željezare, prema kojem je na kraju prošle godine imala 55 miliona akumuliranog gubitka i dugoročne obaveze od preko 62 miliona, dok je vrijednost njenih nekretnina, postrojenja i opreme bila preko šest miliona, koliko su iznosila otprilike i obrtna sredstva.

„Dakle, radi se o firmi sa veoma lošim finansijskim referencama“, kazali su i dodali da se ASP snažno zalaže za očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, unapređenje radničkih prava, potpuno poštovanje pravnih propisa i zadovoljenje javnog interesa.

„Ova poharana zemlja, u kojoj su mnogi privatizacioni dogovori postizani u četiri oka, uz jaka alkoholna pića ili iza vrata zatvorenih za građane, a čije su javne finansije dobrim dijelom i zbog toga na staklenim nogama, više nema luksuz da ulazi u bilo kakve aranžmane naprečac i bez jasno dokazanog javnog interesa za svakog građanina u njoj“, zaključuje se u saopštenju.

