ASP: Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije štetan

Podgorica, (MINA.BUSINESS) – Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo je veoma štetni Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije, koji će kroz račune za struju i gorivo označiti uvod u novu otimačinu desetina miliona EUR od građana, ocijenili su predstavnici Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Iz te nevladine organizacije su kazali da je javna rasprava o Nacrtu organizovana u urgentnom roku od desetak dana i završena u petak.

„Za pretpostaviti je da je većinu tog zakonskog nacrta pripremila prethodna vlada, ali je opravdana bojazan da aktuelno Ministarstvo energetike i rudarstva, na čijem je čelu ministar Saša Mujović, želi „ispod radara“ da ga što hitnije progura“, navodi se u saopštenju ASP-a.

Oni su tražili da Vlada jasno saopšti ukoliko je krenula u hitno donošenje tog zakona kako bi dobila neke evropske grantove, ali i da se iz Nacrta izbrišu sva štetna rješenja, koja će iz džepova osiromašenih građana u narednim godinama izbaciti nove milionske iznose, dok će se mnogi bogatiti od prirodnih resursa.

„Nije sporno podsticati proizvodnju iz obnovljivih izvora, ali jeste propisivati kontroverzna rješenja, koja su kao iz „najbolje kuhinje“ Demokratske partije socijalista (DPS), koja je godinama pokazivala da je uvijek najbolje radila za interese tajkuna i privilegovanih, a najmanje za građane“, rekli su iz ASP-a.

Oni su podsjetili na Zakon o energetici iz 2015, koji je bio jedan od najštetnijih, jer je iz džepova građana po osnovu subvencija za struju „oteo“ najmanje 70 miliona EUR, pod izgovorom da se mora uskladiti sa evropskim zakonodavstvom, dok su paralelno provučena mnoga sporna rješenja, koja EU nije tražila.

„Upravo se sada nova i/ili identična sporna rješenja pakuju kroz Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije. Evropska direktiva iz ove oblasti ukazuje da države treba da obezbijede razvoj održivih energija po pristupačnim cijenama, pri čemu se posebno vodi računa o obezbjeđenju društvenog interesa i zaštite životne sredine, uz mogućnosti za zapošljavanja“, navodi se u saopštenju.

Iz ASP-a su kazali da ponuđeni Nacrt niti jednom riječju ne precizira da jedan od ciljeva podsticanja te proizvodnje mora biti otvaranje novih radnih mjesta, ne propisuje da korišćenje energije mora biti na održiv način, već nudi svojevrsni hibridni model, koji je na štetu kupaca.

„Crna Gora je još 2021. obznanila da je maltene rekorder po procentu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, koji je tada bio 64 odsto, što je duplo više od prosječnog evropskog cilja u to vrijeme, ali nova Vlada nastavlja sa otvaranjem prostora za nove i nove subvencije“, rekli su iz ASP-a.

Oni su dodali da se tako predviđa takozvani prelazni period do primjene tržišnih premija, koje će se primjenjivati godinu nakon povezivanja crnogorskog energetskog tržišta sa evropskim ili drugim tržištem, a koje bi bilo operativno najmanje dvije godine.

„U Crnoj Gori sada ne postoji nikakvo zvanično tržište električne energije u pravom smislu te riječi. Dok se to ne desi, Vlada planira da na teret kupaca za projekte obnovljivih izvora dodjeljuje naknade, odnosno subvencije. Pri tome se zadržava sporni status „privremenog povlašćenog proizvođača“, kojem se garantuje niz pogodnosti i može trajati šokantnih pet godina, dok se podsticajni period i dalje garantuje na nevjerovatnih 12 godina, uz garantovani otkup energije“, navodi se u saopštenju.

Oni su kazali da se naknade mogu ostvariti čak i ako operator spriječi preuzimanje energije koju su mogli da proizvedu.

„Pri tome izostaju bilo kakve odredbe koje bi štitile državni, odnosno javni interes, a u pogledu bitno promijenjenih okolnosti, dok se u isto vrijeme istraživanje energetskih potencijala, uz dozvolu Ministarstva, daje privatnim i fizičkim licima bez ograničenja. Svi oni koji su se godinama bavili projektima malih hidroelektrana znaju koliko je to bilo štetno u praksi“, saopštili su iz ASP-a.

Oni su upozorili i da se otvaraju vrata za subvencije za proizvodnju biogoriva, što može biti finansirano iz sredstava prikupljenih na osnovu naknade koju plaćaju krajnji kupci naftnih derivata i državnog budžeta.

„Drugim riječima, građani mogu očekivati i uvećanje računa za gorivo“, objasnili su iz ASP-a.

Iz ASP-a su premijeru Milojku Spajiću poručili da je dosta otimačine i da se promptno pozabavi ovim što mu se „kuva u sopstvenoj kuhinji“, a na štetu građana, jer prirodni resursi nijesu nikome ostali u nasljeđe.

„Na ovako kontroverzna i pravno problematična rješenja, suprotna interesu svih građana, suvislo je upućivati komentare, već je jedino pravedno vratiti Nacrt na ponovnu izradu, pa iznova organizovati javnu raspravu“, zaključuje se u saopštenju.

