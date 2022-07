ASP: CRBC izmijenio konstrukciju mosta Moračica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvođač radova na auto-putu, China Road and Bridge Corporation (CRBC), izmijenio je konstrukciju mosta Moračica u odnosu na rješenja predložena idejnim projektom i tražio da se njegov raspon poveća, a jedan stub izmjesti, tvrde u Akciji za socijalnu pravdu.

Oni su kazali da je CRBC tražio da se jedan stub izmjesti iz korita rijeke, a raspon mosta poveća sa 175 na 190 metara.

To je, kako su dodali iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP), više mjeseci bilo predmet sporenja sa Vladom, jer Kinezi smatraju da je to bio bitan razlog za ukupno kašnjenje projekta.

Prema informacijama ASP, finansijska ponuda CRBC za izgradnju mosta Moračica, kao dijela ukupne ponude za prioritetnu dionicu auto-puta, od Smokovca do Mateševa, iznosila je nepunih 74 miliona EUR.

Prema ugovoru o projektovanju i izgradnji dionice autoputa, kineska firma je na bazi idejnog projekta i projektnog zadatka, dobijenih od Vlade, trebalo da izradi glavni projekat, a da zatim izvede radove na terenu. Posao je trebalo da bude završen za četiri godine, ali se kasnilo pune tri i dionica auto-puta je otvorena sredinom sedmice.

Iz ASP su podsjetili da su radovi formalno ozvaničeni u maju 2015. godine, kao i da je iste godine CRBC od inženjera na autoputu tražio da se odobri njihov projekat mosta Moračica, koji je sadržao izmjene u odnosu na idejni, na koji se morao naslanjati glavni projekat kineskog partnera.

Inženjer projekta je francusko italijanski konzorcijum Ingerop Conseil & Ingenierie-Geodata Engineering, kojeg je Vlada plaćala da kontroliše radove na priroritetnoj dionici.

Iz CRBC-a su naveli da su, na osnovu obimnog iskustva u projektovanju mostova velikih raspona, uvjereni da se položaj stuba dva mosta Moračica, u kanjonu rijeke, kako je naveden u idejnom projektu, mora izmjestiti dalje od rijeke i iznad puta, a da bi se omogućila izgradnja svrsishodnijeg mosta.

Oni su smatrali da geološki uslovi stubova dva i tri nijesu dovoljno dobri za most i da je potrebno izvesti dodatne istražne radove da bi se obezbijedila bezbjednost.

„Mi smo izradili rješenje sa rasponom od 190 metara u poređenju sa rješenjem sa rasponom od 175 metara iz idejnog projekta, zbog zabrinutosti oko pozicije stuba dva. Pozicija stuba dva je prema našem mišljenju neodrživa i zahtijevaće intenzivnije temelje sa dužim rokom izgradnje u odnosu na one predviđene idejnim projektom“, objasnili su iz CRBC-a.

Oni su dodali da to podrazumijeva i izgradnju velikog, trajnog potpornog zida za put E80, kao i da je raspon 190 metara superiorno projektno rješenje.

Iz ASP su saopštili da se, nakon početnog odbijanja, inženjer saglasio sa projektnim predlogom CRBC, ali su Monteput i Državna komisija za reviziju, kao Vladino tijelo koje je davalo saglasnost kineskoj strani na izrađene dijelove glavnog projekta, bili protiv, pa je spor potrajao više mjeseci.

„Kinezi su tvrdili da im je Vlada kao investitor svjesno onemogućavala da nastave projektne radove zajedno sa svojim agentima, kao što su Državna komisija za reviziju i Monteput, a iznijeli su i nevjerovatnu stvar da je Vlada u Državnu komisiju za reviziju imenovala čak i neke odobe, koje su autori idejnog projekta. To bi nesporno predstavljalo konflikt interesa i pitanje je kako bi, u slučaju nekog sudskog postupka, sud koji bi odlučivao gledao na tu činjenicu“, kazali su iz ASP-a.

Crnogorska strana se tek 2016. godine saglasila sa izmjenom projektnog rješenja za most Moračica, uz uslov da to ne dovodi do produženja roka gradnje i da ne povećava troškove, dok je CRBC paralelno podnio oštetne zahtjeve od najmanje 9,1 milion zbog kašnjenja i naknade štete.

U ASP-u tvrde da je inženjer odbio te zahtjeve, a CRBC kasnije povukla potraživanje.

