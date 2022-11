Apelacioni sud u Švedskoj presudio u korist Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Apelacioni sud u Švedskoj presudio je u četvtrtak u korist Crne Gore povodom zahtjeva Olega Vladimiroviča Deripaske da se poništi arbitražna odluka iz 2019. godine u vezi sa postupkom privatizacije Kombinata aluminijuma (KAP) i Rudnika boksita.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma saopšteno je da je sud, takođe, naložio Deripaski da Crnoj Gori nadoknadi troškove postupka pred tom institucijom u ukupnom iznosu od 628,46 hiljada EUR i 86,08 hiljada USD.

Oni su podsjetili da je Deripaska 5. decembra 2016. godine na osnovu Sporazuma o stimulisanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (BIT), koji je zaključen između Savezne Republike Jugoslavije i Rusije, a u skladu sa UNCITRAL Arbitražnim pravilima, pokrenuo protiv Crne Gore arbitražni postupak u vezi sa privatizacijom KAP-a i Rudnika boksita.

Tribunal je 15. oktobra 2019. godine jednoglasno odlučio da BIT između SRJ i Rusije nije primjenjiv na Crnu Goru, da prihvata prigovor nenadležnosti koji je istakla Crna Gora po tom osnovu i, stoga, odbio nadležnost da odlučuje o tužbenim zahtjevima i dosudio sve troškove u ukupnom iznosu od 1,6 miliona EUR u korist Crne Gore.

“U vezi odluke Tribunala, a s obzirom na to da Deripaska nije uplatio dosuđeni iznos Crnoj Gori, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma se opredijelilo da nastavi sa radnjama u cilju namirenja potraživanja tako da se obavi pretraga njegove imovine nad kojom bi se mogla izvršiti prinudna naplata”, rekli su iz MERT-a.

U međuvremenu, nastupile su okolnosti koje su zaustavile te aktivnosti, prvenstveno rat u Ukrajini i uvođenje sankcija Rusiji i njenim državljanima.

“Ne prihvatajući obaveze koje su proistekle iz pomenute odluke Tribunala, Deripaska je 15. januara 2020. godine, u skladu sa odsjekom 36. švedskog Zakona o arbitraži podnio Apelacionom sudu u toj zemlji zahtjev za izmjenu arbitražne odluke donesene u postupku iz 2016. godine, zahtijevajući da se ona poništi”, dodaje se u saopštenju.

Apelacioni sud je prilikom procjene pravnog osnova Deripaske prihvatio argumente Crne Gore i donio presudu u njenu korist.

