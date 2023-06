Apel za registraciju privatnog smještaja

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bar apelovala je na sve koji se na teritoriji te opštine bave izdavanjem smještaja da registracijom djelatnosti steknu status sigurnog smještaja, ali i omoguće sebi besplatnu promociju.

“S tim u vezi, želimo da podsjetimo, da od 15. juna počinje akcija pojačane kontrole od nadležne inspekcije”, navodi se u saopštenju.

Iz TO Bar su rekli da su prikupili podatke o izdavaocima privatnog smještaja preko platformi Booking.com i Airbnb, a sve u cilju podsticanja izdavalaca privatnog smještaja da steknu legalan status poslovanja, dobiju kredibilitet i budu prepoznati kao sigurni i bezbjedni.

“Samo zajedničkim djelovanjem će naši gosti ponijeti najljepše utiske sa odmora na barskoj rivijeri”, zaključuje se u saopštenju.

