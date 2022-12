Apel članovima Socijalnog savjeta da još jednom provjere aspekte donošenja OKU-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) je apelovala na aktere Socijalnog savjeta da ne donose ishitreno i netransparentno odluku o zaključivanju Opšteg kolektivnog ugovora (OKU), jer to nikome ne bi bilo od koristi u postojećim uslovima na tržištu rada.

“Pozivamo da se povedu široke konsultacije svih zainteresovanih, kako bismo dobili akt koji neće dovesti u pitanje poslovanje preduzeća, niti uspostaviti nejednak i različit tretman za iste ili slične poslove. U Komori vjerujemo da takav Opšti kolektivni ugovor nikome nije cilj”, navodi se u saopštenju.

Iz PKCG su rekli da su, nakon što su isto učinili prema ministru rada i predsjedniku Vlade, još jednom uputili apel akterima Socijalnog savjeta, kojima je Ustav i zakon zadatak da se staraju o zaštiti ekonomskog i socijalnog položaja zaposlenih i poslodavaca, da ishitreno i netransparentno ne donose odluku o zaključivanju Opšteg kolektivnog ugovora.

“Cijenimo da u ovakvim uslovima na tržištu rada to nikome ne bi bilo od koristi. Ni državi, ni privednicima, ni sindikatima”, rekli su iz PKCG.

Oni su naveli da su se, povodom zaključivanja OKU-a, u javnosti mogli vidjeti i čuti istupi aktuelnih učesnika u socijalnom dijalogu, kojima se iznose neutemeljene tvrdnje i konstrukcije o Privrednoj komori.

“S tim u vezi, saopštavamo da ćemo se uvijek baviti privredom i njenim najboljim interesima. To ćemo činiti u svakoj prilici, pa i povodom zaključivanja Opšteg kolektivnog ugovora”, kazali su iz PKCG.

Oni su rekli da tekst Opšteg kolektivnog ugovora nije dostupan privredi, što samo po sebi ruši principe transparentnosti, saradnje i dijaloga, a u vezi sa čijim donošenjem su jasno iskazali stav privrede – kao najvećeg poslodavca u Crnoj Gori.

“Iz medijskih napisa može se zaključiti da će nakon potpisivanja Opšteg kolektivnog ugovora doći do uvećanja zarada za prekovremeni i dvokratni rad, rasta dnevnica od 80 odsto za rad nedjeljom, izuzev u djelatnostima gdje je neophodno 24-satno radno vrijeme”, navodi se u saopštenju.

Navedeno će, kako se dodaje, neminovno dodatno opteretiti poslovanje preduzeća, naročito u branšama značajno pogođenim posljedicama krize.

“Privredna komora ni u čemu ne želi da ospori zahtjeve sindikata, jer je zaštita prava radnika i interes privrednika. Međutim, upravo iz tih razloga, želimo da se povede računa o očuvanju svih preduzeća, a naročito mikro i malih, jer bi svako dodatno opterećenje dovelo do gubitka radnih mjesta”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS