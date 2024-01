Anžur: Air Montenegro pozitivno poslovao uprkos izazovima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna avio-kompanija Air Montenegro ostvarila je u prošloj godini dva miliona EUR dobiti, uprkos izazovima na operativnom nivou, saopštio je njen izvršni direktor, Mark Anžur.

On je u intervjuu agenciji Mina-business kazao da je kompanija poslovala pozitivno, pri čemu je operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosila četiri miliona EUR.

“Mislimo da je to uspjeh. Kompanija je, s obzirom na to da je veoma mlada, uspješna i konsoliduje se i finansijski i organizaciono, tako da mislim da smo na pravom putu“, naveo je Anžur.

On je, govoreći o broju putnika, saopštio da je Air Montenegro u prošloj godini prevezao 480 hiljada putnika, što je 30 odsto više od rezultata ostvarenog u 2022. godini.

„Plan za ovu godinu je da prevezemo oko 650 hiljada putnika. Tako da, rast je veliki i zadovoljni smo“, ocijenio je Anžur, koji je funkciju izvršnog direktora preuzeo sredinom prošle godine.

On je naveo da je za period od pola godine uspio da sagleda sveobuhvatnu situaciju u kompaniji.

„Mislim da sam dosta brzo shvatio situaciju, probleme i potencijale koje firma ima. Dosta brzo smo počeli sa otklanjanjem problema i nedostataka, s jedne strane, i, sa druge strane, korišćenjem svih onih potencijala koje možemo da stavimo na tržište u narednim godinama“, rekao je Anžur.

Izazovi su, kako je ocijenio, u svakoj avio-kompaniji dosta slični.

„Bilo je puno izazova na operativnom nivou, pogotovo poteškoća sa slotovima iz Tel Aviva“, naveo je Anžur.

Kao izazov je naveo i rat u Izraelu, kao i neočekivan ulazak dodatnih kapaciteta na liniji ka Istanbulu od strane turskih prevoznika.

“To nam znači dodatnu konkurenciju i naša procjena je da je već polako previše kapaciteta na toj liniji“, dodao je Anžur.

On je, govoreći o trenutnom stanju flote, kazao da su letjeli u prošloj godini sa četiri aviona, od čega tri Embraera.

„Od tih, dva su naša, a jedan je bio u wet lease-u. Četvrti je bio Airbus 320, takođe u wet lease-u“, rekao je Anžur.

On je najavio da za ovu godinu u planu imaju flotu od pet aviona.

„To jeste četiri Embraera, što znači da ćemo dodati još jedan, i imati Airbus 320 kao avion većeg kapaciteta“, dodao je Anžur.

Crna Gora bi, prema ranijim najavama, mogla ostati bez većine linija niskotarifnih kompanija. Anžur je, na pitanje da li to smatra u nekom dijelu prednošću za domaću avio-kompaniju, odgovorio da to i jeste i nije prednost.

„Mi na neki način nijesmo direktna konkurencija low costerima. Imamo drugi ciljni segment putnika. Mi ipak nudimo produkt koji nudi nešto više – od prtljaga do 23 kilograma do mogućnosti, što ćemo i u narednim godinama više da nudimo, konekcija ili povezanosti preko drugih aerodroma“, objasnio je Anžur.

On je naveo da, što je najvažnije, Air Montenegro ne gleda samo profitabilnost, već i nacionalni interes Crne Gore, a to je povezanost, pogotovo u zimskom periodu, gdje nema puno drugih letova. Naglasio je da na taj način kompanija građanima Crne Gore pruža servis koji im inače ne bi bio dostupan.

Anžur je, govoreći o saradnji koju očekuje sa novim Odborom direktora kompanije, koju je Vlada izabrala krajem prošle godine, kazao da misli da će biti dobra.

„Ipak smo svi profesionalci i nadam se da će biti okej. Jasno je da ponekad ima različitih mišljenja, ali to je sve sa ciljem da se stvari naprave što bolje za kompaniju i za Crnu Goru“, rekao je Anžur.

On je najavio da je plan kompanije da u ovoj godini leti ka 19 destinacija.

„Kao što znate, za zimu 2023/24 dodali smo Rim kao destinaciju, sa kojom smo baš zadovoljni u ovom trenutku. U ljetu 2024. dodajemo još i Izmir, Baku, Ostravu i Minhen. Znači, sve zajedno 19 destinacija, što mislim da je već lijep uspjeh“, zaključio je Anžur.

