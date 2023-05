Anđušić: Poraz Deripaske na sudu pokazao da su prethodne vlade DPS-a postupale zakonito

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Posljednji poraz Olega Deripaske protiv države Crne Gore pred Vrhovnim sudom u Švedskoj još jednom je pokazao da su prethodne vlade Demokratske partije socijalista (DPS) u slučaju Kombinata aluminijuma uradile sve u okviru zakona, saopšteno je iz te stranke.

Kandidat za poslanika liste “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada – Danijel Živković”, Mihailo Anđušić, kazao je da su prethodne vlade DPS-a u slučaju KAP-a, privatizacije i Ugovora o poravnanju uradile sve u okviru domaćih i međunarodnih zakona i pravila.

“Ovo je i poraz pojedinih medija koji su najavljivali stotine miliona EUR odštete koje će država morati da plati, unaprijed optužujući i presuđujući”, naveo je Anđušić u saopštenju.

On je kazao da je sada konačno potvrđeno da Crna Gora prema CEAC-u i En plus grupi nije prekršila ugovor, niti odredbe domaće i međunarodne legislative u ovoj oblasti, već da CEAC nije ispunjavao obaveze.

“Upravo zahvaljući odgovornom odnosu prethodnih vlada, KAP je izbjegao gašenje 2005. godine, kao i 2009. kada je potpisan ugovor o poravnanju nastao zbog svjetske ekonomske krize, koja je najviše pogodila industriju aluminijuma i čelika”, zaključio je Anđušić.

