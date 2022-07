Andrijevica ima predispozicije za privlačenje investicija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Andrijevica zahvaljujući prirodnim potencijalima, ima predispozicije za privlačenje investicija i valorizaciju brojnih resursa kojima raspolaže, ocijenio je ministar javne uprave, Marash Dukaj.

„Na tom putu razvoja, Ministarstvo će biti posvećen partner u svim vašim inicijativama i projektima, koji će podići nivo kvaliteta i rada lokalne uprave za dobrobit i unapređenje uslova života građanki i građana u opštini pod Komovima“, naveo je Dukaj u čestitki povodom Dana Opštine.

On je Dan Opštine u svoje i ime Ministarstva čestitao predsjednicima Opštine Andrijevica, Željku Ćulafiću i Skupštine Opštine, Mladenu Đukiću, kao i građankama i građanima tog grada.

„Uz iskreno uvjerenje da pred Andrijevicom stoji jasna vizija dinamičnog progresa i modernizacije lokalne uprave čestitam vam Dan opštine“, kazao je Dukaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS