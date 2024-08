Američki indeksi zaključili najbolju sedmicu u ovoj godini

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američke dionice porasle su u petak dok su ulagači zaključili najbolju sedmicu u ovoj godini, dio povratka tržišta nakon nasilnog pada koji je započeo u avgustu.

S&P 500 dodao je 0,2 odsto na 5.554,25, dok je Nasdaq Composite dobio 0,21 odsto na 17.631,72 u petak.

Dow Jones Industrial Average porastao je 96 bodova ili 0,24 odsto, na 40.659,76. U sedmici je indeks S&P 500 dodao gotovo 3,9 odsto, što je najbolja sedmica od novembra prošle godine Nasdaq je ojačao 5,2 odsto, dok je Dow napredovao 2,9 odsto u sedmici, prenosi SEEbiz.

Nakon povratka ove sedmice, S&P 500 sada je samo dva odsto udaljen od svog rekorda iz sredine jula. Podaci ove sedmice pomogli su ublažiti nervozu na tržištu.

Podaci o maloprodaji objavljeni u četvrtak bili su mnogo jači nego što su ekonomisti očekivali, dok su sedmične naknade za nezaposlene pale. Obojica su ponudila dokaze da su strahovi od recesije, koji su doveli do globalne rasprodaje ranije ovog mjeseca, bili prenaduvani. Očitavanja inflacije objavljena ranije ove sedmice takođe su ojačala nade da je scenari mekog slijetanja još moguć.

Dionice Nvidije su među najvećim dobitnicima tehnoloških dionica u sedmici s porastom od više od 18 odsto. Apple i Microsoft napredovali su otprilike četiri odsto odnosno tri odsto u sedmici.

Dow je pao 1000 bodova, a S&P 500 je 5. avgusta imao najgori dan od 2022. jer su se ulagači bojali da je Federalna rezerva prekasno smanjila kamatne stope, a privreda je klizila u recesiju. Trgovanje valutama hedge fondova povećalo je volatilnost tržišta.

Ali ulagači su od tada počeli kupovati, pri čemu je S&P 500 jačao sedam dana zaredom kako su ekonomski izvještaji ugušili zabrinutost zbog recesije.

Nasdaq je objavio najbolju sedmicu od novembra prošle godine. U petak je raspoloženje potrošača poraslo više od očekivanog, prema najnovijem istraživanju Univerziteta u Mičigenu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS