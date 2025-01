Američke fabrike s manje narudžbi u novembru

Vašington, (MINA-BUSINESS) – Američka prerađivačka industrija primila je 0,4 odsto manje narudžbi u novembru nego u oktobru nakon što su narudžbe porasle 0,5 odsto u oktobru, saopšteno je iz Ministarstva trgovine.

Pad u novembru bio je nešto veći od očekivanja analitičara, prenosi SEEbiz.

Analitičari koje je anketirao Reuters predviđali su pad narudžbi od 0,3 odsto, a upućeni su navodili početnu procjenu skromnijeg povećanja od 0,2 odsto u oktobru.

Pad u novembru prvenstveno je rezultat pada narudžbi trajne robe od 1,2 odsto, što se uglavnom može pripisati padu narudžbi u vazduhoplovnoj industriji od sedam odsto te nevoljnosti kompanija da ulažu u nove mašine i opremu.

U međuvremenu su narudžbe netrajnih dobara porasle 0,4 odsto.

Zalihe industrijske robe u novembru su porasle 0,3 odsto nakon pada 0,1 odsto u oktobru.

