Aleksandar Mijušković na čelu Odbora direktora CGES-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcionari Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) danas su na vanrednoj Skupštini razriješili, a potom i imenovali članove Odbora direktora, dok je na konstitutivnoj sjednici tog tijela za predsjednika izabran Aleksandar Mijušković.

Većina članova Odbora direktora je na konstitutivnoj sjednici, koja je održana nakon Skupštine akcionara, izabrala Mijuškovića za predsjednika tog najvišeg tijela.

„Imenovan je i potpredsjednik iz redova italijanske Terne, Đakomo Donini, dok su reizabrani članovi Zdravko Blečić, Almedina Husović i Mijat Mirković. Preduzeće Elektromreža Srbije će u Odboru zastupati, kao i do sada, Jelena Matejić, a italijansku energetsku kompaniju Terna – Rete Elettrica Nazionale, dosadašnji članovi Đakomo Donini i Guido Guida“, saopšteno je iz CGES-a.

Mijušković je, prilikom preuzimanja funkcije, izrazio zadovoljstvo što mu je ponovo ukazano povjerenje i što će CGES nastaviti sa dosadašnjim rezultatima na svim poljima poslovanja.

„Bićemo još jači, uspješniji i istrajniji u namjeri da CGES bude savremena međunarodna kompanija, koja bilježi napredak u svim segmentima rada. Na dobrom smo putu da to i ostvarimo“, kazao je Mijušković.

On je naveo da su u kompaniji posložili prioritete, pa je tako broj jedan potreba za obezbjeđenjem pouzdanog prenosa električne energije do svih korisnika.

„Sve stroži zahtjevi u pogledu kvaliteta napajanja, obezbjeđenje preduslova za povezivanje tržišta električne energije u regionu, neophodnost koordinacije procedura sa ostalim prenosnim sistemima u interkonekciji, implementacija najsavremenijih tehnoloških rešenja i brojne investicije i dalje su izazovi za našu kompaniju, ali je u isto vrijeme osnažuju iz dana u dan“, rekao je Mijušković.

Mijušković je, kako je saopšteno iz CGES-a, diplomirani inženjer elektrotehnike, sa 27-ogodišnjim radnim iskustvom u oblasti energetike.

U junu prošle godine stupio je na funkciju predsjednika Odbora direktora CGES-a, a od ovogodišnjeg jula član je Odbora direktora i pomoćnik izvršnog direktora za razvoj.

Mijušković je jedan od inicijatora projekta povezivanja Crne Gore i Italije podmorskim elektroenergetskim kablom i član pregovoračkog tima sa italijanskim operatorom prenosnog sistema Terna.

