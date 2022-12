Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Portonovi je u ovoj godini, koja je bila izazovna i nepredvidiva, ostvario dobre rezultate, saopštila je direktorica marketinga i komunikacija u tom rizortu, Adrijana Husić, i dodala da aktivnostima tokom zime nastoje da produže sezonu.

Ona je kazala da ove godine prvi put u rizortu imaju veliku jelku.

„Ono što je raritet kada je ova jelka u pitanju jeste što je rađena po naliku na prave jelke iz šume, što je jedna od četiri takve u ovom dijelu Evrope, a dekoracija koja se na njoj nalazi je prvi put rađena upravo za Portonovi“, rekla je Husić agenciji Mina-business.

Ona je dodala da od 17. decembra počinju i sa prazničnim bazarom, a samim tim i sa različitim muzičkim programima, između ostalog, i dječijim, koji izazivaju veliko interesovanje.

„Vjerujem da ono što nijesmo mogli prošle godine da uradimo zbog pandemije koronavirusa, ove godine ćemo moći da nadomjestimo, a to je dobro raspoloženje i jako puno zabave za velike i male“, saopštila je Husić i dodala da su svi programi besplatni.

Portonovi, kako je navela, raduje što ove godine, već sada, imaju veliko interesovanje od onih koji su bili prošle godine, ili su čuli za sve aktivnosti, a posebno kada je u pitanju dekoracija koja donosi duh velikih evropskih metropolola u rizort i Hercceg Novi.

„Kao i za sve, tako i za nas, ova godina je bila izazovna, dinamična i prilično nepredvidiva. Ono što nas raduje jeste da smo uprkos tome uspjeli da ostvarimo jako dobre rezultate i zadovoljni smo i izdavanjem stambenih jedinica ove godine i u Portonovom i u hotelu, ali i prodajom koja je uslijedila tokom ove godine“, rekla je Husić.

Ona smatra da postoji jako puno prostora za dodatni rad i unapređenje, ali da je to vjetar u leđa da budu još bolji u narednoj godini.

„Upravo ovim aktivnosti tokom zime, trudimo se da produžimo turističku ponudu i samu sezonu i da imamo lagani prelaz ka ljetnoj sezoni, koja je glavna kada je u pitanju ovaj rizort i Crna Gora kao turistička destinacija“, zaključila je Husić.

Kompletan praznični program dostupan je na https://portonovi.com/me/festiveseason

