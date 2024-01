Aktivnija saradnja sa dijasporom za još uspješnije projekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Luksemburg ima najaktivniju crnogorsku dijasporu, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Vlade Milojka Spajića sa predstavnicima dijaspore.

Kako je saopšteno iz Vlade, Spajić, koji boravi u zvaničnoj posjeti Luksemburgu, kroz neposredan razgovor istakao je važnost dijaspore, između ostalog i u promociji Crne Gore u Luksemburgu, a i šire u Evropi.

Predstavnici dijaspore predstavili su Spajiću brojne aktivnosti koje ih okupljaju, ali i naglasili važnost još jačih veza sa Crnom Gorom.

Oni su ocijenili da će povećanje minimalne penzije uticati posebno na najstariji dio populacije na sjeveru zemlje.

„Iz udruženja „Kooperacija Luksemburg-Crna Gora“, “BD fondacija“, „Zavičajni klub Bihor“, „Kulturno-informativni centar Crne Gore u Luksemburgu“, „Luksemburg – Crna Gora“ i „KUD Evropa“ predstavili su projekte na kojima rade”, kaže se u saopštenju.

Cilj tih projekata, kako se navodi, prvenstveno je očuvanje identiteta i kulturne baštine, ali i integracija stanovništva iz Crne Gore u sistem Luksemburga, kao i motivisanje da se uključe u ovdašnji politički život.

Iz udruženja su naglasili pomoć koju pružaju studentima, kao i učešće u brojnim humanitarnim akcijama, ne samo u Crnoj Gori.

„Tokom razgovora su istakli da Luksemburg ima najaktivnijiu crnogorsku dijasporu, a da su udruženja dobitnici brojnih nagrada i priznanja“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, bilo je riječi i o problemima sa kojima se susrijeću, a u dijalogu sa Spajićem su se tražila rješenja, uz aktivniju ulogu države.

Spajić je predstavio prioritete 44. Vlade, prvenstveno ulazak u Evropsku uniju, zatim jačanje vladavine prava i poboljšanje infrastrukture.

Sastanku su prisustvovali ambasador Crne Gore sa sjedištem u Briselu, Ivan Leković, šef kabineta predsjednika Vlade Branko Krvavac i savjetnica premijera za vanjske poslove, Milica Perišić.

