Aktivna radna snaga se smanjuje zbog demografskih promjena

Podgorica, Brisel, (MINA-BUSINESS) – Aktivna radna snaga EU mogla bi se smanjiti za 50 miliona ljudi u narednih 30 godina zbog demografskih promjena, ocijenjeno je na sjednici Evropskog parlamenta preduzeća (EPE) održanog danas u Briselu.

Delegacija crnogorskih privrednika učestvovala je u radu šestog zasjedanja EPE na kojoj je ocijenjeno da se čini da je pandemija COVID-19 pogoršala nedostatak vještina s kojim se već suočavaju mnogi sektori.

Predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić i predstavnici menadžmenta kompanija Aleksa Lukić iz Erste Banka, Slavoljub Popadić iz Maljat Stone, Žana Burić iz Hiltona Podgorica i Miloš Martinović iz Glosarija, zajedno sa više od 700 privrednika iz cijele Evrope, bili su dio debate i glasanja o nekim od najvažnijih tema za preduzeća koja su na agendi EU – energija, vještine i međunarodna trgovina – sa jedinstvenim tržištem kao sveobuhvatnom temom, a povodom obilježavanja njegove 30. godišnjice.

U delegaciji je bio i koordinator za saradnju sa međunarodnim komorskim asocijacijama u PKCG, Balša Ćulafić.

Obim tih nedostataka, u vrijeme značajne ekonomske i industrijske transformacije, zahtijeva veliki napor za unapređivanje vještina.

„Imajući u vidu da je ova Evropska godina vještina, ocijenjeno je da je potrebna mobilizacija i poboljšanje ključnih instrumenata kao što su programi mobilnosti, cjeloživotnog stručnog obrazovanja i obuka“, navodi se u saopštenju.

Sistemske barijere i dalje ometaju punu funkcionalnost jedinstvenog tržišta u vezi sa mobilnošću radne snage. Ove prepreke posebno su primjetne kada je riječ o pitanjima kao što su priznavanje kvalifikacija ili okviri koji regulišu šeme edukacija i obuka, rečeno je na zasjedanju.

„Predočena je neophodnost pronalaženja održivih rješenja za ublažavanje energetske krize. Realna je opasnost od deindustrijalizacije Evrope jer se kompanije, posebno u energetski intenzivnim industrijama, mogu preseliti van kontinenta, što dovodi do gubitka konkurentnosti i podrivanja ciljeva evropske strateške autonomije. Zato je EPE je razmotrio potencijalna rješenja za energetsku krizu koja zadovoljavaju kriterijume čiste, sigurne, pouzdane i pristupačne energije“, navodi se u saopštenju.

Sa 90 odsto svjetskog ekonomskog rasta koji će se generisati izvan Evrope u bliskoj budućnosti, bitno je očuvati i unaprijediti okruženje gdje su trgovinska pravila stabilna, transparentna, fer i koriste se za poslovanje svih veličina, saopšteno je na sjednici. Geopolitičke tenzije, najviše kao posljedica rata u Ukrajini, podrivaju globalnu trgovinsku agendu.

„Jedinstveno tržište povećava privlačnost Evrope kao trgovinskog partnera. Postoji prostor za poboljšanje u implementaciji trgovinskih sporazuma EU, posebno kako bi se omogućilo malim i srednjim preduzećima da iskoriste prilike koje se pružaju. EU takođe mora osigurati da je koherentnost između trgovine i drugih ciljeva u vezi sa spoljnom politikom, konkurencijom, razvojem, održivošću i industrijskom politikom kako bi jačala globalnu konkurentnost Evrope“, rekli su iz PKCG.

Evropski parlament preduzeća je, kako se dodaje, najveći događaj na nivou EU koji daje riječ direktno preduzetnicima. Svake dvije godine organizuje ga Eurochambres u saradnji sa Evropskim parlamentom.

„Koncept EPE proizašao je iz razmatranja da postoji demokratski jaz između evropskih institucija i glavnih aktera privrednog rasta, preduzetnika i da, posljedično, evropski zakonodavci ne uzimaju dovoljno u obzir brige preduzetnika. Zato EPE predstavlja jedinstvenu priliku za direktnu debatu sa visokim predstavnicima institucija o politikama EU“, zaključuje se u saopštenju.

