Akciza na vina ugrožava domaću proizvodnju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vladina namjera da uvede akcizu na vina od 25 centi po litru, projektujući da će od toga godišnje prihodovati četiri miliona EUR, naišla je na oštro protivljenje malih i velikih crnogorskih vinogradara i vinara.

Da bi ovu ideju trebalo preispitati i naći kompromisno rješenje, ukazuju i iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV), kojim rukovodi Vladimir Joković, piše Pobjeda.

Za crnogorskog reditelja Nikolu Vukčevića, koji se proizvodnjom grožđa i vina počeo baviti prije sedam godina, nakon iznenadne smrti oca, u želji da nastavi porodičnu tradiciju, ova ideja je neprihvatljiva. Godišnje, kako kaže, u zavisnosti od roda, proizvede između dvije i tri hiljade flaša vina, a godinama pokušava da se približi tržištu.

„Još nijesmo izašli, a ako se radi zdravo, pošteno i porodično, taj proces je opterećen, komplikovan i skup. Uvođenjem akciza, mi tek ulazimo u novo prolongiranje ili zatiranje“, naveo je Vukčević.

On je kazao da će, ukoliko Vlada uvede akcizu, uprkos protivljenju kompletne vinske zajednice, crnogorski proizvođači državi morati unaprijed da plate za nešto što još nije prodato, niti je sigurno da će biti prodato.

„Uvođenje akcize prijeti konkurentnosti crnogorskog vina malih porodičnih vinarija, koje su ionako preopterećene borbom sa proizvodima krupnog kapitala, te regionalnog i međunarodnog tržišta, takođe krupnog kapitala, a čija vina su zbog obima ekonomije, odnosno većeg obrta i nižih cijena, jeftinija u odnosu na naša. To će za posljedicu imati dodatno opterećenje jedne od rijetkih grana finalne proizvodnje u Crnoj Gori“, saopštio je Vukčević.

On je dodao da je MPŠV već moralo da reaguje u zaštitu onoga što je ostalo, ako to već nije učinilo.

Da uvođenje akcize na vina neće doprinijeti razvoju crnogorskih vinarija, smatraju i u MPŠV. Oni su Pobjedi kazali da bi usvajanje tog prijedloga bilo problematično za dalji razvoj vinskog sektora, dodajući da bi izvjesno došlo do jačanja sivog tržišta i nekonkurentnosti domaćih brendova na unutrašnjem tržištu.

Iz Ministarstva su ukazali da je Vladin stav da je neopravdano da vina, kao alkoholna pića, koja mogu biti štetna po zdravlje, budu izuzeta iz akciza, ali da razumiju crnogorske vinare koji kompletnu proizvodnju plasiraju na domaćem tržištu, uključujući i Plantaže sa preko 60 odsto proizvodnje

„Treba imati na umu da nijedna država, koja ima razvijen vinski sektor, neuporedivo veću proizvodnju i izvoz vina sa svjetskom reputacijom, kao što su Italija, Španija, Portugalija, Grčka, Austrija, Njemačka, Mađarska i Hrvatska, ne primjenjuje ovakva finansijska opterećenja. U državama iz okruženja, koje se kao i Crna Gora bore za pozicioniranje svojih vina na međunarodnom tržištu, Makedonija, Slovenija i Srbija, akcize na vino su nula EUR“, rekli su iz Ministarstva.

Oni smatraju da bi u cilju razvoja vinogradarstva i proizvodnje vina u Crnoj Gori, trebalo da se nađe kompromisno rješenje, s obzirom na to da je ovaj dokument još u fazi javne rasprave.

„Na ovaj način bi se sprovele mjere Vlade, a istovremeno zaštitili proizvođači koji svojim proizvodima na najbolji način predstavljaju državu“, kazali su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da je u proteklih 20 godina uložen veliki napor u revitalizaciju postojećih i zasnivanje novih vinograda, te izgradnju objekata za proizvodnju i degustaciju vina, te da je broj proizvođača sa četiri, koliko ih je bilo 2007. godine, porastao na 117, koliko ih je trenutno.

Vukčević smatra da bi akciza jedino imala smisla u slučaju zagarantovanog tržišta, kao u slučaju prodaje goriva ili kada je proizvod luksuz, poput jakih alkoholnih pića ili ako bi se akcize uvele na uvozne proizvode u cilju zaštite domaće proizvodnje.

„U slučaju da se uvedu akcize na male proizvođače crnogorskih vina, to znači da će cijena po flaši da se poveća i da će se time opteretiti naša borba za još jedan problem. Od akcize na vina je predviđeno da Evropa sad 2 inkasira četiri miliona EUR. Nažalost, prije predviđam odlazak na crno tržište značajnog dijela porodičnog vinskog obrta u Crnoj Gori, postepeno gašenje progresa koji se dešavao do ovog trenutka i lošije dane za vinare, vinogradare i njihove porodice. Samim tim, planirani iznos se neće inkasirati“, ocijenio je Vukčević.

On je upozorio da ćemo, ukoliko MPŠV ne stane u zaštitu malih proizvođača kreiranjem nekog ekskluziviteta za određeni limitirani obrt u odnosu na akcizu, svjedočiti propasti jedne od rijetkih zdravih poljoprivrednih grana.

Uvođenje akcize definitivno će loše uticati i na poslovanje najvećeg crnogorskog proizvođača Plantaža, kako su nam kazali iz ove kompanije.

