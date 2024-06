Akcionarima Jugopetrola za dividendu šest miliona u bruto iznosu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcionarima Jugopetrola biće isplaćena dividenda u bruto iznosu od šest miliona EUR, odlučeno je na Skupštini dioničara.

Dividenda će se isplatiti iz neraspoređene dobiti u bruto iznosu 1,29 EUR po akciji.

Akcionari su na redovnoj Skupštini 29. maja donijeli odluku o raspodjeli neto dobiti za prošlu godinu.

Neto dobit je iznosila 7,04 miliona EUR i usmjerava se u neraspoređenu dobit.

