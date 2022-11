Akcije Luke Bar privremeno u segmentu za promatranje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Montenegroberza donijela je danas odluku o privremenom razvrstavanju akcija Luke Bar u segment za promatranje.

Iz Montenegroberze su objasnili da berza može privremeno rasporediti finansijski instrument u segment za promatranje, kako bi investicionoj javnosti skrenula pažnju na potrebu pojačanog praćenja okolnosti vezanih za trgovinu tim instrumentom.

Berza, kako su kazali, može emitenta privremeno razvrstati u segment promatranje ako postoje bilo koje druge okolnosti koje opravdavaju pojačan nadzor nad emitentom.

„To se može uraditi ako se očekuje donošenje odluke Vlade i drugih organa sa javnim ovlašćenjima koja se odnose na emitenta koje mogu značajnije uticati na njegovu cijenu, ako na tržištu postoje neprovjerene glasine koje mogu značajnije uticati na tu cijenu ili ako postoje bilo koje druge okolnosti koje opravdavaju pojačan nadzor“, navodi se u saopštenju berze.

Odluka o razvrstavanje je, kako su dodali, privremenog karaktera i trajaće dok ne prestanu okolnosti koje opravdavaju pojačan nadzor.

