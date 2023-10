Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Od početka druge akcije Stop inflaciji 100+ značajno je porastao promet artikala koji su uvršteni na njen spisak, naročito mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa, bijele tehnike, toalet papira i pelena, saopštili su predstavnici pet većih trgovačkih lanaca na crnogorskom tržištu.

Vijestima su neki od njih kazali da se bilježi povećanje prometa i od 100 odsto za neke proizvode, poput mašina za suđe, kao i 70 odsto kod frižidera, dok drugi tvrde da nemaju dovoljno parametara za ocjenu ili da ne vide razliku u prodaji.

Akcija Stop inflaciji 100+ zvanično je počela 2. oktobra i njome su snižene cijene za više od 100 artikala, među kojima je osim hrane i robe široke potrošnje i bijela tehnika. Planirano je da akcija traje do kraja godine.

Cilj te kampanje Vlade, trgovačkih lanaca i uvoznika je čuvanje standarda građana i usporavanje inflacije. Na objavljenim spiskovima artikala nalaze se mlječni i mesni proizvodi, tjestenine, slatkiši, sokovi, hrane za bebe, šamponi, sapuni, kupke, kao i deterdženti za pranje veša i suđa. Među njima ima takozvanih jeftinijih brendova, ali i onih koji se smatraju kvalitetnijim.

Vijesti su crnogorske poslodavce pitale da li bilježe rast u prometu proizvoda koji su dio akcije Stop inflaciji i šta najviše potrošači kupuju, ali im odgovore nijesu dostavili trgovinski lanci Voli i HD Laković.

U akciju će se od ponedjeljka uključiti i apoteke sa po jednim proizvodom iz 15 grupa ljekova i dijetetskih proizvoda.

Iz firme Tehnomax, koja se bavi trgovinom bijelom i ugradnom tehnikom, kućnim aparatima i drugim uređajima, Vijestima su kazali da neki od proizvoda za deset dana trajanja akcije, u odnosu na septembar bilježe rast u prometu i do 100 odsto.

Oni tvrde da je promet mašinama za suđe povećan 100 odsto, laptopovima 71 odsto, televizorima 43 odsto, a frižiderima za 42 odsto. Iz kompanije su objasnili da je najveća potražnja za bijelom tehnikom i malim kućnim aparatima, te da akcija Stop inflaciji daje rezultate.

Iz kompanije Domaća trgovina, koja upravlja marketima Aroma, Conto i City, kazali su da je prodaja artikala koji su na akciji Stop inflaciji značajno porasla u odnosu na raniji period. Iz te firme su saopštili da su crnogorski potrošači proteklih dana iz antiinflacione korpe najviše kupovali mliječne proizvode.

Iz budvanskog marketa Mega promet su naveli da je kod njih porastao promet osnovnih životnih namirnica koje su na akciji, te da se osim mlijeka i mliječnih proizvoda, bolje prodaju i pirinač, pasulj, tjestenine, supe, ali i sredstva za ličnu higijenu.

“Povećanje prometa se primjećuje kroz kompletnu listu artikala, što predstavlja dokaz da su potrošači prepoznali kampanju i da u njoj aktivno učestvuju”, rekli su iz te kompanije.

Oni su objasnili da su sva njihova ranija povećanja cijena bila uslovljena povećanjem nabavih cijena robe, kao i da su listu artikala ciljano formirali i da će se odazvati svim kampanjama koje se bore protiv globalne inflacije.

Predstavnici Mercatora, koji upravlja marketima Idea i Franca, tvrde da postoji interesovanje za proizvode koji su dio antiinflatorne korpe, ali i naglasili da se po potražnji, još nijedna kategorija ne ističe drastično u odnosu na ostale.

Nasuprot tome, iz te firme su kazali da potrošači već osjećaju pozitivne efekte akcije te da će akcija Stop in flaciji građanima omogućiti bolji životni standard.

“Mliječni proizvodi, meso i mesni proizvodi, kao i sredstva za higijenu su zasada među najtraženijim”, rekli su iz Mercatora.

Da je akcija na samom početku i da nemaju sve potrebne parametre da bi zaključili za koje artikle je tražnja veća, naveli su iz kompanije MPM, koja se bavi uvozom i izvozom i upravlja Cosmetics marketima. Iz te firme su, ipak, kazali da je interesovanje za te proizvode povećano, pa se bolje prodaje troslojni toalet papir Sici pura, kuhinjski ubrusi istog brenda, Oxo tablete za mašinsko pranje suđa, Septona bebi maramice, Daiper pelene, kao i Everyday ženski ulošci.

