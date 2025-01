Air Montenegro uvodi posebne tarife kao podršku mladima i njihovom usavršavanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Air Montenegro, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja, od januara ove godine uveo je posebne cijene povratnih avio-karata za studente i ljekare specijalizante.

“Ova inicijativa osmišljena je sa ciljem da olakša mobilnost i pruži podršku mladima, prepoznajući važnost ulaganja u obrazovanje i profesionalno usavršavanje za budući razvoj crnogorskog društva”, navodi se u saopštenju nacionalnog avio-prevoznika.

Za sve studente do 26 godina, povratne karte do Beograda dostupne su za 99 EUR, do Ljubljane za 109 EUR, do Rima za 123 EUR, do Ciriha i Istanbula za 189 EUR, dok povratne karte za Frankfurt i Pariz iznose 199 EUR.

“Studenti koji se školuju u Njemačkoj, Francuskoj i Turskoj imaju dodatno prilagođene tarife, pa su povratne karte do Istanbula dostupne za 169 EUR, a do Pariza i Frankfurta za 189 EUR”, precizira se u saopštenju.

Takođe i ljekari specijalizanti imaju pravo na povoljnije cijene povratnih karata, uključujući Beograd po cijeni od 109 EUR i Ljubljanu za 129 EUR, dok će dodatne tarife biti utvrđene u saradnji sa Ljekarskom komorom.

Za ostvarivanje prava na ove pogodnosti, studenti i specijalizanti treba da pošalju upit na adresu [email protected], uz dostavljanje odgovarajuće dokumentacije koja potvrđuje njihov status – ovjereni index za tekući semestar ili potvrdu sa fakulteta da su redovni studenti, odnosno dokaz o zaposlenju odnosno specijalizaciji.

“Uvođenjem ovih posebnih pogodnosti, Air Montenegro potvrđuje svoju posvećenost pružanju podrške zajednici, budući da vjerujemo da pristupačnost transporta doprinosi stvaranju novih prilika za obrazovanje, rad i povezivanje širom svijeta”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS