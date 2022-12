Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni avio-prevoznik, Air Montenegro, od sjutra ponovo leti iz Podgorice za Istanbul.

Letovi iz glavnog grada Crne Gore za Istanbul odvijaće se dva puta sedmično, svakog četvrtka i nedjelje.

Pored ove linije, tokom cijele godine odvijaju se redovni letovi iz Tivta ka Istanbulu i to pet puta sedmično.

„Air Montenegro je na samom početku poslovanja uveo cjelogodišnje letove iz Tivta ka Istanbulu i ova nova linija se pokazala kao jedna od najatraktivnijih kako za strane, tako i za domaće putnike. Sa ukupno sedam rotacija tokom zimske sezone, odgovorićemo na veliku potražnju za letove kako iz Tivta, tako i iz Podgorice ka Istanbulu“ saopšteno je iz kompanije.

Kako su kazali, nacionalni avio-prevoznik trenutno je u intenzivnim pripremama za narednu godinu, koje podrazumijevaju pokretanje starih, ali i novih linija.

Tako će, od maja naredne godine, četiri puta sedmično saobraćati za Prag, dok su već najavljene dvije nove destinacije od juna – Brno i Bratislava.

