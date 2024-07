Air Montenegro među najboljima u istočnoj Evropi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Air Montenegro se, na prestižnoj ceremoniji World Airline Awards, održanoj u Londonu, našao među najboljim avio-prevoznicima istočne Evrope.

“Air Montenegro je u kategoriji za najboljeg prevoznika ovog dijela Evrope zauzeo deseto mjesto, a ujedno je najmlađa avio-kompanija na listi”, navodi se u saopštenju nacionalne avio-kompanije.

Nagrade World Airline Awards, opisane kao Oskari avio-industrije, dodjeljuje Skytrax, renomirana kompanija za ocjenu i unapeđenje usluga avio-kompanija i aerodroma širom svijeta.

“World Airline Awards dodjeljuju se na osnovu rezultata sprovedenih anketa putnika na aerodromima širom svijeta. Ankete mjere standarde kroz 49 ključnih pokazatelja performansi proizvoda i pružanja usluga avio-kompanija”, dodaje se u saopštenju.

Ovogodišnje istraživanje obuhvatilo je više od 350 avio-kompanija širom svijeta.

Za najbolju avio-kompaniju ove godine proglašen je Qatar Airways, a za njim na listi su Singapure Airlines i Emirates.

Air Montenegro, osnovan prije tri godine, najmlađa je avio-kompanija u regionu, a na listi najboljih našao se prvi put ove godine..

