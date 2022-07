Aerodromi za pola godine prihodovali 12 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prihodi Aaerodroma Crne Gore tokom prvih šest mjeseci su 150 odsto veći u odnosu na isti period prošle godine i iznose preko 12 miliona EUR, saopšteno je iz kompanije.

“Samostalni smo, ne izdržava nas niko i sami plaćamo svoje račune, poslujemo bez državne pomoći i bez subvencija, a naši aerodromi su odlično odgovorili svim izazovima sa kojima se suočava kompletna komercijalna avijacija”, poručili su predsjednik Odbora direktora, Eldin Dobardžić i izvršni direktor Goran Jandreoski.

Oni su na prigodnoj svečanosti povodom Dana Aerodroma Crne Gore koja je održana na podgoričkom aerodromu, kazali da nijedan let tokom ove sezone, za sada, nije otkazan jer su Aerodromi Crne Gore bili nespremni da opsluže vazduhoplove.

Uprkos kriznim vremenima, u posljednjih godinu, na oba aerodroma opslužili su preko 1,7 miliona putnika.

Ipak, kako su rekli, aerodromi su jedna od karika u avio industriji na čije se poslovanje odražava funkcionisanje ostalih u tom “lancu” zbog čega niko nije na dobitku ako nijesu svi na dobitku.

Dobardžić je naveo da rad Aerodroma Crne Gore najbolje oslikavaju brojke.

“U posljednjih godinu, na oba aerodroma imali smo preko 11 hiljada letova i opslužili smo preko 1,7 miliona putnika”, precizirao je Dobardžić u obraćanju zvanicama među kojima su bili predstavnici Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Kontrole letenja Srbije i Crne Gore, Uprave policije, Uprave prihoda i carina, Nacionalne turističke organizacije, nacionalnog avio prevoznika To Montenegro, Air Serbia i Plantaža.

On je dodao da su sve njihove službe, bez izuzetka, i dalje na najvišem nivou poslovanja.

“I dok se svijet suočava sa otkazivanjem letova, mi u Crnoj Gori dočekujemo nove partnere. Za par dana ćemo dočekati prvi avion kompanije Flynas koji će stići iz Rijada, ali i prvi let nacionalne kompanije iz Kaira”, objasnio je Dobardžić.

Jandreoski je podsjetio da Aerodromi Crne Gore posluju isključivo od sopstvenih prihoda bez korišćenje mjera državne pomoći, subvencija ili sličnih vidova podrške.

“Samostalni smo, ne izdržava nas niko i sami plaćamo svoje račune. Naši prihodi tokom prvih šest mjeseci ove godine su 150 odsto veći u odnosu na isti period prošle godine. Od januara do kraja juna prihod Aerodroma Crne Gore iznosi preko 12 miliona EUR, a u istom periodu prošle godine bio je ispod pet miliona”, kazao je Jandreoski.

On je rekao da su ACG od početka godine, u opremu, razvoj u unapređenje ljudskih resursa uložili oko 3,5 miliona EUR. Ipak, on je skrenuo pažnju na probleme sa birokratijom koja “koči” i realizaciju nekih jednostavnih poslova poput rekonstrukcije krovova i klimatizacije koje se ne privode kraju iako ACG ima novac za tu namjenu.

“Problemi koji nas tište godinama, a nerješivi su i kad imamo novac da ih eliminišemo, upućuju na generalnu potrebu za bržom, jednostavnijom birokratijom. U tom smislu, očekujemo vjetar u leđa i od Vlade Crne Gore i Ministarstva kapitalnih investicija koji opravdano imaju velika očekivanja od nas”, naveo je Jandreoski.

On je ocijenio da je pred nama jedna od najvažnijih i najosjetljivijih tema o kojoj odlučuje Vlada.

“Među zaposlenima Aerodroma Crne Gore, a i među našim međunarodnim partnerima na sve četiri strane svijeta, imate sagovornike sa zavidnim znanjem i različitim iskustvima, u procesu donošenja konačne odluke o tome da li će država, odnosno svi njeni građani, uložiti od 200 do 300 miliona EUR u modernizaciju Aerodroma Crne Gore ili će se tražiti drugo rješenje u vidu koncesije. Ta odluka, u oba slučaja, mora biti promišljena i bazirana isključivo na onome što je dobrobit svakog stanovnika Crne Gore”, naveo je Jandreoski.

Tradicionalno, i ove godine nagrađeni su zaposleni koji su se istakli svojim rezultatima.

Po organizacionim jedinicama, nagrađene su u Direkciji – stručni saradnik za pravne poslove, Dragoslava Jovanović i rukovodilac Centra za obuku, Milica Milošević.

Na Aerodromu Podgorica nagrađena je operatorka saobraćaja, Jana Domazetović, kao i spremačica na Aerodromu Tivat, Nevenka Sartori.

Dan Aerodroma Crne Gore obilježava se 23. jula i to u kontekstu odluke Vlade iz 2013. godine kada je osnovano jednočlano akcionarsko društvo za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju Aerodromi Crne Gore, koje u tom obliku posluje i danas.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS