Aerodrom Tivat u maju opslužio 68,7 hiljada putnika

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Aerodrom Tivat je u maju ostvario promet od ukupno 68,71 hiljadu putnika.

Iako je to 41,5 odsto bolji rezultat nego u istom mjesecu prošle godine, tivatska vazdušna luka je i u maju bila na tek 69,3 odsto svog fizičkog obima prometa ostvarenog u istom mjesecu za nju do sada rekordne 2019. godine, kada je kroz terminalnu zgradu Aerodroma Tivat prošlo 99,13 hiljada putnika, pišu Vijesti.

Ipak, tokom prošlog mjeseca uspostavljen je čitav niz novih linija sa tivatskog aerodroma, a na njega su počeli da slijeću avioni na novim redovnim sezonskim ili čarter linijama iz više država Evrope, Bliskog istoka i srednje Azije, pri čemu su otvorena i neka za Tivat do sada sasvim nova tržišta, poput Kuvajta ili Uzbekistana.

Aerodrom Tivat prošlog mjeseca je zabilježio ukupno 874 operacije slijetanja i polijetanja aviona, što je skoro devet odsto više nego u maju prošle godine, kada su bile ukupno 803 operacije.

Od početka godine do 1. juna, Aerodrom Tivat je zabilježio ukupan promet od 157,9 hiljada putnika na 2,29 hiljada operacija vazduhoplova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS