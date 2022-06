Adrović novi predsjednik Socijalnog savjeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar rada i socijalnog staranja, Admir Adrović, imenovan je danas za predsjednika Socijalnog savjeta.

Iz Ministarstva su saopštili da je danas održana redovna sjednica Predsjedništva Socijalnog savjeta.

„Tokom ove godine predsjedavanje Savjetom pripada Vladi, pa je na sjednici za predsjednika tog tijela imenovan Adrović“, navodi se u saopštenju.

Članovi Predsjedništva su diskutovali o planiranim aktivnostima ponovo uspostavljenog Ministarstva rada i socijalnog staranja, naglašavajući da socijalni dijalog nema alternativu u oblasti koja uređuje pitanja svijeta rada.

U narednom periodu fokus interesovanja će biti na izmjenama i dopunama Zakona o radu, u dijelu koji se odnosi na rad na daljinu i rad od kuće.

„Ovakav vid rada je aktuelizovan za vrijeme pandemije koronavirusa i konstatovana je potreba da se adekvatno propiše. Takođe, potrebno je izvršiti usklađivanje Zakona o radu sa Direktivom Evropske unije (EU) o usklađivanju poslovnog i privatnog života“, dodaje se u saopštenju.

Predsjedništvo je saglasno da bi jedan od priorieta trebalo da bude usaglašavanje i potpisivanje novog Opšteg kolektivnog ugovora (OKU).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS