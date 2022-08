Adriatic 42 na Sajmu nautike u Monaku

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Adriatic 42, konzorcijum koji čine Adriatic Marinas – Porto Montenegro i DryDocks World Dubai, predstaviće projekat i ponudu na ovogodišnjem Sajmu nautike u Monaku.

Monaco Yacht Show (MYS), koji se održava od 28. septembra do 1. oktobra, okupiće sami vrh jahting turizma, vlasnike luksuznih plovila, predstavnike svjetskih brodogradilišta, najpoznatije nautičke agencije i dobavljače nautičke opreme.

I ove godine marina Port Herkules biće luka za preko 120 superjahti, a otvaranje prve faze jedinstvenog objekta Mega Iacht Repair & Maintenance biće najavljeno tokom učešća kompanije na važnoj nautičkoj izložbi.

„Sa našim partnerima iz Porto Montenegra predstavićemo sve ono što ćemo od jeseni pružati potencijalnim klijentima. Želimo da istaknemo da su u toku velike pripreme da u Bijeloj krene servisiranje i remont najvećih svjetskih jahti. Iskoristićemo priliku da budućim klijentima približimo koncept Adriatic 42, sa posebnim akcentom na ekološki održiv pristup kroz koji ćemo pružati uslugu na svjetskom nivou“, rekli su iz kompanije.

Iz Porto Montenegra, višestruko nagrađivane marine, su poručili da je prisustvo na Sajmu nautike u Monaku od izuzetne važnosti za Crnu Goru.

PR Porto Montenegra, Danilo Kalezić, rekao je da je ovogodišnji sajam prilika da najave zajednički projekat Adriatic 42.

„Važno je da budućim klijentima predstavimo sve mogućnosti i prednosti koje ćemo nuditi kada je održavanje i remont plovila i to već ove zime. Uvjereni smo da će Adriatic 42 dodatno uticati na poziciju Crne Gore na globalnoj mapi jahtinga“, smatra Kalezić.

Iz Adriatic 42 su najavili da će u narednom periodu učestvovati i na drugim važnim nautičkim događajima u Evropi i širom svijeta.

