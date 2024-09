Adriatic 42 imenovao Peillarda za novog izvršnog direktora

Bijela, (MINA-BUSINESS) – Bord direktora brodogradilišta Adriatic 42 je za novog izvršnog direktora imenovao Erica-Roberta Peillarda, obilježavajući novu fazu u razvoju kompanije prema postizanju liderske pozicije u globalnoj jahting industriji.

Kako je saopšteno, Peillard donosi bogato iskustvo i dokazane rezultate u industriji jahti, posebno u visoko specijalizovanom sektoru održavanja megajahti.

„Pod njegovim vođstvom, Adriatic 42 planira da unaprijedi svoje usluge za megajahte, kako bi kompanija i Porto Montenegro postali vodeći mediteranski centar za vlasnike, menadžere i kapetane jahti“, navodi se u saopštenju.

Ova strateška promjena u vođstvu dolazi nakon nedavnog imenovanja Davida Margasona za predsjednika borda direktora brodogradilišta Adriatic 42 ovog ljeta.

Margason je kazao da će sa svojom strateškom vizijom i kolaborativnim stilom vođenja, Peillard igrati ključnu ulogu u unapređenju misije da se Adriatic 42 postavi kao vodeća destinaciju za megajahte na Mediteranu.

„Njegovo naimenovanje odražava našu zajedničku posvećenost sa Drydocks World-om ka unapređenju naše ponude usluga i rastu jahting industrije u Crnoj Gori“, rekao je Margason.

Izvršni direktor Drydocks World-a i kapetan Rado Antolović kazao je da se nalaze u uzbudljivoj fazi rasta u kompaniji Adriatic 42, koja će dodatno ojačati status Crne Gore kao ključnog globalnog jahting centra.

„Uvjeren sam da će Ericovo liderstvo inspirisati inovacije i zadržati naše najviše standarde kvaliteta i sigurnosti. Očekujemo veliki uspjeh pod njegovim i Davidovim vođstvom“, rekao je Antolović.

Peillard je saopštio da mu je čast da vodim Adriatic 42 i talentovani tim.

„Sa našom snažnom strategijom, radujem se budućim mogućnostima rasta. Naš cilj je postavljanje novih standarda u industriji u pogledu održavanja i remonta megajahti, vođeni našom posvećenošću izvrsnosti i kvalitetu. Radujem se saradnji sa našim partnerima i klijentima na Monaco Yacht Show-u, dok nastavljamo da širimo našu ponudu usluga“, naveo je Peillard.

Adriatic 42, novoizgrađeno brodogradilište za održavanje, popravku i remont megajahti u Bijeloj, je zajedničko ulaganje između PM Holdings LLC, dijela Investicionog korporacije Dubaija (ICD), i Drydocks World Dubai, kompanije DP World.

Pod novim vođstvom, posvećeni tim Adriatica, koji broji 100 zaposlenih, nastaviće širenje svog uticaja i pružanje izuzetnih usluga, sa fokusom na održivost i inovacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS