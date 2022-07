Abazović večeras sa radnicima Željezare

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović sastaće se večeras sa radnicima Željezare u Nikšiću, koji su stupili u štrajk glađu.

Na Telegram nalogu premijera navodi se da će Abazović razgovarati kasno večeras u Nikšiću sa radnicima Željezare u krugu fabrike gdje protestuju.

“Abazović je trenutno na putu iz Rožaja, gdje je večeras govorio na manifestaciji Dani dijaspore – iseljenika 2022”, navodi se na Telegram nalogu.

Radnici su se popeli na krov Željezare, a neki prijete i skakanjem sa krova.

Oni su stupili u štrajk glađu nakon što im je na sastanku sa ministrom ekonomskog razvoja i turizma Goranom Đurovićem saopšteno da Evropska komisija (EK) traži studiju izvodljivosti za pet miliona EUR, pomoću kojih bi država kupila udio u fabrici.

Radnici su tražili hitan dolazak Abazovića.

