Abazović razgovarao sa izvršnim direktorom Google-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je otvorena za uspješne ljude i inovacije u IT sektoru, saopštio je premijer Dritan Abazović u razgovoru sa izvršnim direktorom kompanije Google, Sundarom Pichaijem.

Abazović je tokom gala večere u okviru 11. Global Citizen Awards u organizaciji Atlantskog Savjeta na čelu sa Frederikom Kempom kazao da digitalni nomadi u Crnoj Gori imaju svoj novi dom i da su dobrodošli.

Pichai je napisao na Twitteru da mu je bilo zadovoljstvo da upozna Abazovića i razgovara sa njim, dok ga je premijer pozvao da posjeti Crnu Goru.

Tokom priređene gala večere u Njujorku, uručene su nagrade ovogodišnjim dobitnicima, Pichaiju, višestruko nagrađivanom glumcu, filantropu i specijalnom izaslaniku UNESCO za mir i pomirenje Forestu Whitakeru, predsjedniku Finske Sauli Niinistu, premijerku Švedske Magdalenu Andersson i indonežanskom predsjedniku Joku Widodu.

Uz zahvalnost zbog izuzetnog uvažavanja Crne Gore tokom gala večere, Abazović je istakao da naša država mora iskoristiti šansu koja joj se ukazuje.

