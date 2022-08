Abazović radnicima dao garancije da će Željezaru preuzeti EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Vlade u tehničkom mandatu, Dritan Abazović, saopštio je na današnjem sastanku sa radnicima nikšićke Željezare da će fabriku preuzeti Elektroprivreda (EPCG) i da je rok za prodaju akcija 26. septembar.

To su nakon sastanka saopštili radnici novinarima ispred zgrade Vlade, prenosi portal RTCG.

Kako su kazali, Abazović im je saopštio da će razgovarati sa predstavnicima turske kompanije Tosyali holding i tražiti da se radnici ne otpuštaju 1. septembra.

Željezarci se nadaju da ce doći do kompromisa i poručuju da su spremni da tih 26 dana do prodaje fabrike budu bez plate, samo da ne dobiju otkaz.

Do tada, kako su poručili, ostaju na krovu Željezare u znak protesta iako su zadovoljni ishodom sastanka, a u petak će ponovo doći ispred Vlade.

“Od prvog dana smo u sve ovo ušli s ubjeđenjem da će ovo da se riješi u interesu radnika, države, Nikšića i Željezare, da ona opstane, tako da o drugoj, crnoj varijanti ne razmišljamo”, rekao je novinarima uoči sastanka jedan od predstavnika radnika Ljubiša Đikanović.

Željezarci su ranije najavili radilkalizaciju protesta ukoliko danas ne dođe do sastanka.

