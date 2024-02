Abazović: Prošla godina zvanično najbolja od sticanja nezavisnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija zvanično je potvrdilo da je 43. Vlada u prošloj godini ostarila najbolji ekonomski rezultat od sticanja nezavisnosti, te da je godinu završila suficitom od deset miliona EUR, saopštio je lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović.

„To znači da smo kao država zarađivali više nego što smo trošili“, rekao je Abazović.

On je podsjetio da je to bila godina u kojoj su rapidno povećane plate, penzije i socijalna davanja, dok je sa druge strane opadao javni dug i na vrijeme se finansirale sve obaveze iz sopstvenih prihoda.

Abazović je kazao da je u prošloj godini ostvarena rekordna turistička sezona i umnogome oboren rekord iz 2019. godine, ali da će konačni zvanični podaci biti objavljeni uskoro.

„Vrijedi podsjetiti da smo se u prošloj godini kao Vlada zadužili svega 100 miliona EUR i da od tog novca nije potrošen ni jedan jedini EUR, već je sve ostalo u državnom trezoru. To je ista ona godina za koju je sadašnji premijer Milojko Spajić tvrdio da ćemo da bankrotiramo, najavivši to prvo za jun, pa za septembar i oktobar“, naveo je Abazović.

On je dodao da je država najveći deficit u prošloj godini ostvarila u decembru, u iznosu od 146 miliona EUR, nakon što je nova Vlada stupila na dužnost.

„Eto, još jednom se pokazalo da istinu niko ne može da sakrije, pa ni najbolja propaganda. Čestitke i zahvalnost na rezultatu upućujem svim građanima, posebno bivšem ministru finansija Aleksandru Damjanoviću i cijelom našem timu“, rekao je Abazović.

On je poručio da nastaviti da porede rezultate i navijaju da se visoko postavljena ljestvica prethodne vlade i dalje pomijera na gore, na radost svih građana.

