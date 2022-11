Abazović na regionalnoj konferenciji o energetici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović, na poziv Norveške, predovodiće danas u Beogradu crnogorsku delegaciju na regionalnoj konferenciji Mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu.

“Konferencija se održava u organizaciji ambasade Norveške u Beogradu i Sarajevu, u saradnji sa Nordijskom poslovnom alijansom, Poslovnom asocijacijom Norveška-BiH i Norveškim partnerima za saradnju u oblasti energetike”, navodi se u saopštenju iz Kabineta premijera.

Na konferenciji će, pored Abazovića, učestvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama, predsjednik Vlade Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.

Nakon diskusije predviđena je i zajednička konferencija za novinare učesnika konferencije.

