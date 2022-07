Abazović: Danas san mnoge djece Kotora i Cetinja postaje java

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Polaganjem kamena temeljca za žičaru Kotor – Lovćen san mnoge djece Kotora i Cetinja počinje da postaje java, saopštio je premijer Dritan Abazović i dodao da se nada da će za godinu gondole pune turista ići prema Lovćenu.

“Nadam se da će za godinu gondole pune turista ići prema Lovćenu i da će i naši građani i građanke imati priliku da vide najljepši zalazak sunca na svijetu i pogled na jedan od najdivnijih zaliva. Crna Gora je ovo zaslužila i ranije, i srećan sam što je gradimo u tom pravcu“, kazao je Abazović.

Iz Kabineta predsjednika Vlade je saopšteno da je Abazović danas zajedno sa predstavnikom konzorcijuma Leitner, Martinom Leitnerom, predsjednikom Opštine Kotor Vladimirom Jokićem i gradonačelnikom Prijestonice Cetinje, Nikolom Đuraškovićem, položio kamen temeljac za žičaru Kotor – Lovćen.

Italijanska kompanija Leitner – žičara Kotor 1350 zajedno sa kompanijom Novi Volvox čini konzorcijum sa kojim je Vlada 15. decembra prošle godine potpisala koncesioni ugovor za izgradnju žičare.

Abazović je istakao da se nada se da će Leitner ispuniti svoje obećanje i da će žičara Kotor – Lovćen biti na naslovnoj stranici kataloga Leitnerovih žičara i će svi oni koji širom planete koriste ove žičare imati priliku da vide kako izgleda Crna Gora.

“Cilj nam je da našu državu učinimo vidljivijom u svijetu i vjerujem da je ovo jedan veliki prizor. Neizmjerno sam srećan što u predvečerje Dana državnosti Crnoj Gori poklanjamo početak ovoga projekta“, kazao je Abazović.

Leitner je naglasio je da je iznenađen brzinom pripremih aktivnosti za početak izgradnje žičare, čemu su doprinijeli Abazović, Đurašković i Jokić.

On je, čestitajući predstojeći Dan državnosti, naveo da je privilegovan biti danas u Crnoj Gori i da od prvog dolaska osjeća energiju koja krasi našu zemlju i da je istorijski projekat spojiti predivne planine i more.

Jokić je naveo da će ovaj projekat biti veoma značajan za Kotor, Prijestonicu Cetinje i cijelu Crnu Goru i da će žičara privlačiti ogroman broj turista, ali i biti na ponos dva grada i Crne Gore.

Đurašković je poručio da ovaj projekat puno znači za turističku ponudu dva grada i lokalnim privrednicima.

“Nova radna mjesta i snažni koraci naprijed ka boljem životu svih građana moraju biti naše najsnažnije opredjeljenje”, kazao je Đurašković.

Polaganju kamena temeljca prisustvovali su i ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić i ministar bez porfelja Adrijan Vuksanović.

Žičara će biti dugačka 3,92 hiljade metara, kapaciteta hiljadu putnika po jednom satu i 40 gondola, dok će vrijeme putovanja biti 11 minuta.

Početna tačka predviđena je u Kotoru, a krajnja u selu Kuk na Lovćenu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS