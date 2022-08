Abazović da objavi biznis plan na kojem se bazira preuzimanje Željezare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građanska inicijativa (GI) 21. maj pozvala je premijera Dritana Abazovića da objavi biznis plan na kojem se bazira preuzimanje Željezare od Elektroprivrede (EPCG), a koji je, prema njegovoj procjeni, realan.

Član Koordinacionog odbora GI 21. maj, Andrej Nedović, rekao je da su prethodna, a najviše aktuelna Vlada, doprinijele sunovratu institucija, a naročito crnogorske ekonomije.

“Za kratko vrijeme koliko je na vlasti, Abazović je predano radio na obesmišljavanju crnogorske nezavisnosti, a u domenu ekonomije to je radio tako što je na perfidan način iscrpio javne finansije, sa ciljem bankrota i blokade, sve kako bi se opravdao stari poznati narativ o neodrživosti crnogorske ekonomije”, naveo je Nedović u saopštenju.

Abazović, kako je kazao Nedović, znajući da su mu premijerski dani odbrojani, nastavlja sa populističkim aktivnostima, pa tako ovaj put daje „zeleno“ svjetlo EPCG da počne razgovore o preuzimanju Željezare, iako nema nikakvu „moć“ da to uradi, a nemaju ni ostali organi upravljanje EPCG.

Prema riječima Nedovića, statutom EPCG su predviđene sve moguće aktivnosti društva.

On tvrdi da preuzimanje drugog preduzeća, čija je djelatnost dijametralno suprotna od djelatnosti EPCG, svakako nije jedna od njih.

„Nije nam jasno šta bi opravdalo ovakav postupak rukovodstva EPCG-a, posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da turski investitor, koji već duže vrijeme posluje na međunarodnom tržištu u sektoru čelika, nije bio u mogućnosti da Željezaru učini profitabilnom“, poručio je Nedović.

Umjesto da, kako je dodao, radnicima pomogne na konkretan i utemeljen način, Abazović ih obmanjuje i doprinosi nastavku agonije i produbljivanju njihovog teškog statusa.

Nedović je podsjetio da GI 21. maj još nije dobila odgovore na ranije postavljena pitanja, ko i za koji iznos kupuje udio u građevinskoj firmi Neksan, čiji je vlasnik Miodrag Davidović.

„Uvidom u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS) tog preduzeća, možemo vidjeti da je šifra djelatnosti izgradnja stambenih i nestambenih zgrada. Zato smo i postavili pitanje zašto bi Beluga, poznata ruska kompanija za proizvodnju alkohola, kupovala vlasnički udio u građevinskoj firmi iz Crne Gore“, naveo je Nedović.

Takođe, kako je saopštio, u CRPS-u je Davidović i dalje jedini vlasnik Neksana, a imajući u vidu da je ugovor sa Beluga grupom već potpisan.

„To nas navodi na zaključak da je transakcija uslovljena kupovinom Željezare. Ukoliko su posla čista i računica jasna, ne vidimo razlog zašto ne bismo dobili odgovore na postavljena pitanja“, zaključio je Nedović.

