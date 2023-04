Abazović: Crnoj Gori ne prijeti bankrot

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnoj Gori ne prijeti grčki scenario, a u državnom trezoru trenutno ima 270 miliona EUR, saopštio je premijer Dritan Abazović, gostujući u Jutarnjem programu TVCG.

On je, komentarišući ocjenu lidera pokreta Evropa sad, Milojka Spajića, da Crnoj Gori prijeti bankrot, rekao da u ovom trenutku u trezoru ima 270 miliona EUR i da naplata poreza i realizacija budžeta nikad nijesu bile bolje, prenosi portal RTCG.

“Nakon povećanja zarada od oko 20 odsto sve se odvija redovno i idemo u susret rekordnoj sezoni. Jedini cilj ove kampanje je da, ako dođe do promjene vlasti da uzmemo neki ogroman kredit od milijadu EUR, a za to nam treba neka podloga”, kaao je Abazović.

On smatra da će građani imati redovna primanja, ako se bude imao kontinuitet.

“Cilj je da ove godine uvećamo bruto domaći proizvod (BDP), biće izazovno”, naveo je Abazović i dodao da je Crna Gora daleko od grčkog scenarija.

Kada je riječ o turizmu, on je saopštio da se u januaru i februaru bilježi 45 odsto više noćenja u odnosu na godinu ranije.

“Buking u Crnoj Gori je nikada bolji. Radna snaga ostaje veliki problem”, kazao je Abazović.

On smatra da bi inicijativa Otvoreni Balkan pomogla u rješavanju problema radne snage, jer bi ljudi iz regiona lakše dolazili do sezonskog posla u Crnoj Gori, bez barijera.

“To je stvar ekonomske prirode. Isto je kao za diplome i škole, tako funkcioniše i EU”, objasnio je Abazović.

On je rekao da će se u sezonu ući bez problema na trajektnoj liniji Kamenari – Lepetane.

“Mi ćemo u turističku sezonu ući, ne bih se određivao rokovima, sa kapacitetom od 120 vozila većim nego što ga je imao Pomorski saobraćaj i tada će ta usluga početi da se naplaćuje”, objasnio je Abazović.

Saopštio je i da posao trajektne linije vrijedi od 50 do 100 miliona.

Nakon ljeta moguća je, kako je kazao, i kupovina feribota koji bi vozio na relaciji Bar – Bari.

“Bar bez broda ne postoji. Cilj je da vratimo feribot to isto nijesu novi brodovi. Nove brodove kupuje Norveška, Crna Gora nema novca da kupi nove brodove”, rekao je Abazović.

On je dodao o da gradnja mosta preko Veriga nije ekološki prihvatljiva.

